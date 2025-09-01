Ловчев: Даже Месси не вытащит «Динамо» из того, что сейчас происходит

Экс-футболиствысказался об игре московскогона старте нынешнего сезона РПЛ.

«Как отреагировал на переход Антона Миранчука? Нормальный игрок по большому счету. Не сказать, что у него очень сильно получилось что‑то за границей, но это игрок сборной. Тем более сейчас еще и российский паспорт имеет определенный вес.

Он может повлиять на игру "Динамо"? Нет, я не думаю, что он может повлиять на результат. Тут важно, чтобы играла команда, а не отдельный какой‑то игрок. Даже Месси не вытащит "Динамо" из того, что сейчас происходит», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

После 7-и туров в российской Премьер-лиге «Динамо» М занимает 9-е место в таблице 8-ю очками в активе. В прошлом матче РПЛ «бело-голубые» уступили махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1.