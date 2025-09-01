ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
  • 20:50
    • Хейлунн продолжит карьеру в «Наполи» на правах аренды
  • 19:26
    • Гонсалес перешел из «Ювентуса» в «Атлетико» М
  • 21:56
    • Александрова уступила Свентек в четвертом круге US Open — 2025
  • 21:41
    • «Вердер» арендовал Бонифейса у «Байера»
  • 19:34
    • «Вильярреал» объявил о подписании контракта с Микаутадзе
    Все новости спорта

    Ловчев: Даже Месси не вытащит «Динамо» из того, что сейчас происходит

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре московского «Динамо» на старте нынешнего сезона РПЛ.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Как отреагировал на переход Антона Миранчука? Нормальный игрок по большому счету. Не сказать, что у него очень сильно получилось что‑то за границей, но это игрок сборной. Тем более сейчас еще и российский паспорт имеет определенный вес.

    Он может повлиять на игру "Динамо"? Нет, я не думаю, что он может повлиять на результат. Тут важно, чтобы играла команда, а не отдельный какой‑то игрок. Даже Месси не вытащит "Динамо" из того, что сейчас происходит», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

  • Валерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
  • Прославленный тренер в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru— о седьмом туре РПЛ
  • Сегодня

    • После 7-и туров в российской Премьер-лиге «Динамо» М занимает 9-е место в таблице 8-ю очками в активе. В прошлом матче РПЛ «бело-голубые» уступили махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Узбеки не будут медлить
  • Туркменистан — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Киргизы не дадут себя в обиду!
  • Оман — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Алькарас снова проиграет Легечке на харде?
  • Легечка — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аргентина — Венесуэла
  • Футбол
  • 05/09/2025 в 02:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бразилия — Чили
  • Футбол
  • 05/09/2025 в 03:30
    •  7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монтейро — Пассаро
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры