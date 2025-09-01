Гаджиев: Будем убеждать Пальцева остаться в команде

Президент махачкалинскогоотреагировал на информации об интересек защитнику команды

«Никто не знает, последний ли матч сыграл Пальцев за "Динамо". Переход не подтверждаю. Он нам нужен. У нас непростая ситуация. Мы и так отдали двух игроков. У нас серьезный дефицит игроков на сегодняшний день. Желающие приобрести Валентина есть.

Переговоры с "Краснодаром" я не подтверждаю. Интерес к игроку есть со стороны нескольких клубов. Мы будем убеждать его остаться. Он нам нужен», — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 23-летний центральный защитник провел 34 матча в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, отметившись одной результативной передачей. В текущем сезоне Пальцев сыграл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.