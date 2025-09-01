ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Кордоба и Жоао ВикторСпоры, эмоции и удаление: «Краснодар» в меньшинстве удержал ничью с ЦСКА
  • 13:02
    • «Байер» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера
  • 11:46
    • «Манчестер Сити» согласовал трансфер Доннаруммы
  • 14:13
    • Борис Ротенберг назвал имя нового главного тренера «Сочи»
  • 12:35
    • «Чемпионат»: Валентин Пальцев ведет переговоры с «Краснодаром»
  • 09:02
    • Романо: Исак перейдет в «Ливерпуль» за рекордную для АПЛ сумму
    Все новости спорта

    Гаджиев: Будем убеждать Пальцева остаться в команде

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала Краснодар
    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информации об интересе «Краснодара» к защитнику команды Валентину Пальцеву.

    Гаджи Гаджиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаджи Гаджиев

    «Никто не знает, последний ли матч сыграл Пальцев за "Динамо". Переход не подтверждаю. Он нам нужен. У нас непростая ситуация. Мы и так отдали двух игроков. У нас серьезный дефицит игроков на сегодняшний день. Желающие приобрести Валентина есть.

    Переговоры с "Краснодаром" я не подтверждаю. Интерес к игроку есть со стороны нескольких клубов. Мы будем убеждать его остаться. Он нам нужен», — сказал Гаджиев «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне 23-летний центральный защитник провел 34 матча в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, отметившись одной результативной передачей. В текущем сезоне Пальцев сыграл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев повторит свой лучший результат на US Open?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Таджикистан не заметит афганцев
  • Афганистан — Таджикистан. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Кувейт привычно уступит ливанцам
  • Кувейт — Ливан. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кувейт — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Осака — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Костюк — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анисимова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Александрова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры