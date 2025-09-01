Фомин: Огорчены, расстроены результатами и игрой

Полузащитниквысказался о поражении в матче с махачкалинским(0:1).

«От лица команды хотел бы извиниться перед болельщиками за этот отрезок. Огорчены, расстроены результатами и игрой. Сейчас есть время, пауза на игры сборных. Будет больше времени все проанализировать и проработать. Мы все вместе попали в эту ситуацию и все вместе должны из нее выбираться.

Пойдет ли на пользу международный перерыв? Я надеюсь, потому что есть время подготовиться. Мы начинаем сразу со "Спартаком" дома, важный матч. Отступать некуда. Будем готовиться. Хотим порадовать и себя, и болельщиков, результатом и игрой», — приводит слова Фомина «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Динамо» Мх занимает 9-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. Московское «Динамо» располагается на 10-й строчке с тем же количеством баллов.