Рольфес — об увольнении тен Хага: Никто не хотел этого шага

Спортивный директорвысказался об увольнении Эрика тен Хага с поста наставника команды.

«Это решение далось нам нелегко. Никто не хотел этого шага. Но последние несколько недель показали, что создание новой и успешной команды с этим штабом невозможно.

Мы твердо верим в качество нашей команды и теперь сделаем все возможное, чтобы сделать следующие шаги в нашем развитии в новом составе», — цитирует Рольфеса клубная пресс-служба.

55-летний нидерландский специалист возглавил команду в июне, сменив Хаби Алонсо, который перешел в «Реал».

Под руководством тен Хага «Байер» провел в Бундеслиге всего два матча — проиграл «Хоффенхайму» (1:2) и сыграл вничью с «Вердером» (3:3).