Грилиш снова сияет! «Вулверхэмптон» остался без очков после поражения от «Эвертона»

Матч на «Молинью» стал настоящим спектаклем с участием Джека Грилиша. Полузащитник, едва начавший новую главу в карьере, раздал ещё два ассиста и фактически в одиночку раскрыл оборону хозяев. «Эвертон» увёз победу 3:2, показав зрелищный и смелый футбол, тогда как «волки» снова не набрали очков и лишь повысили свою тревожность на старте сезона.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Эвертон 2:3 Голы: 0:1 Бету (7'), 1:1 Хван Хи Чан (21'), 1:2 Илиман Ндиайе (33'), 1:3 Кирман Дьюсбери-Холл (55'), 2:3 Родригу Гомеш (79') Вулверхэмптон: Жозе Са, Сантьяго Буэно, Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш, Джексон Тшатшуа (Родригу Гомеш, 64'), Уго Буэно (Давид Мёллер Вольфе, 75'), Андре (Жанрикне Беллегард, 64'), Жуан Гомес, Маршал Манетси, Джон Арьяс (Fer Lopez, 64'), Хван Хи Чан (Sasa Kalajdzic, 76') Эвертон: Бету (Тьерно Барри, 76'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Джеймс Тарковски, Джек Грилиш (Карлос Алькарас, 88'), Кирман Дьюсбери-Холл, Идрисса Гана Гейе (Тим Айрогбунам, 76'), Джеймс Гарнер, Илиман Ндиайе (Шеймус Коулман, 90'), Jake O'Brien Предупреждение: Кирман Дьюсбери-Холл (16')

Уже с первых минут гости дали понять, что настроены серьёзно. Бету постоянно искал пространство, Ндиай цеплялся за каждый мяч, а Грилиш действовал с такой лёгкостью, словно и не было у него трудных лет в «Ман Сити». На 7-й минуте именно он положил начало первому голу: Миколенко навесил слева, Джек тонко сбросил мяч головой вдоль ворот, и Бету замкнул — 0:1.

Однако радость «ирисок» продлилась недолго. «Вулверхэмптон», до этого освистываемый трибунами за осторожность, провёл резкий выпад. Манетзи подключился по флангу, навесил, и Хван Хи Чхан, так часто критикуемый за реализацию, вдруг пробил идеально — 1:1. Стадион ожил, а игроки хозяев впервые почувствовали, что могут зацепиться.

Грилиш в роли дирижёра

Но «Эвертон» не сбавил темпа. Мойес выставил схему, где Грилиш получал полную свободу между линиями, и это оказалось решающим фактором. На 33-й минуте англичанин сделал хитрый разрезающий пас на Дьюзбери-Холла, тот сместился и нашёл передачей Ндиайя, который уверенно расстрелял ворота. Снова впереди гости — 1:2, и снова в центре эпизода Грилиш.

К перерыву именно «Эвертон» контролировал игру, а хозяева больше полагались на отдельные вспышки. Недовольство трибун росло: фанаты требовали от команды большего напора, но вместо этого наблюдали, как гости без особого напряжения перекатывают мяч и держат инициативу.

Гол-красавец и контроль игры

Второй тайм начался с отменённого гола — офсайд у Ндиайя, но тревожный звоночек для «волков» прозвенел. А вскоре они получили и полноценный гол: на 55-й минуте связка Грилиш — Дьюзбери-Холл снова сработала идеально. Джек в касание подрезал мяч внутрь штрафной, и новичок «Эвертона» мощным ударом влепил его в дальнюю девятку. Штанга только подчеркнула красоту гола — 1:3.

Казалось, игра сделана. Грилиш управлял ритмом, брал паузы, заставлял соперников фолить и выбиваться из темпа. Мойес позволял своей команде рисковать — и атаки шли одна за другой через левый фланг.

«Волки» ожили, но поздно

Перейра бросил в бой свежие силы, и на 81-й минуте хозяева сократили отставание. Родриго Гомес, вышедший со скамейки, оказался на острие атаки и с лёта пробил мимо Пикфорда — 2:3. «Молинью» взорвался, а последние десять минут превратились в штурм ворот «Эвертона».

Но здесь своё слово сказал Пикфорд: сначала парировал опаснейший удар Беллегарда, затем наблюдал, как Гомес промахивается из убойной позиции. «Вулверхэмптон» был близок к ничьей, но упустил шанс, и финальный свисток зафиксировал третье поражение подряд для хозяев.

Для «Эвертона» это уже вторая подряд победа в лиге и четвёртая во всех турнирах. Грилиш моментально стал новым любимчиком фанатов: в трёх матчах он набрал четыре ассиста и вернул на поле ту дерзость, за которою его любили в «Астон Вилле». Дьюзбери-Холл вписался в центр поля, а Ндиай был как обычно резв в атаке.

«Вулверхэмптон» же уходит на паузу с пустым багажом очков. Болельщики открыто выражали недовольство владельцами и требовали усилений. Перейра спас команду от вылета в прошлом сезоне, но сейчас ситуация снова тревожно напоминает начало прошлогодней кампании.