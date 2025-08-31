Грилиш снова сияет! «Вулверхэмптон» остался без очков после поражения от «Эвертона»

Уже с первых минут гости дали понять, что настроены серьёзно. Бету постоянно искал пространство, Ндиай цеплялся за каждый мяч, а Грилиш действовал с такой лёгкостью, словно и не было у него трудных лет в «Ман Сити». На 7-й минуте именно он положил начало первому голу: Миколенко навесил слева, Джек тонко сбросил мяч головой вдоль ворот, и Бету замкнул — 0:1.
Однако радость «ирисок» продлилась недолго. «Вулверхэмптон», до этого освистываемый трибунами за осторожность, провёл резкий выпад. Манетзи подключился по флангу, навесил, и Хван Хи Чхан, так часто критикуемый за реализацию, вдруг пробил идеально — 1:1. Стадион ожил, а игроки хозяев впервые почувствовали, что могут зацепиться.
Грилиш в роли дирижёра
Но «Эвертон» не сбавил темпа. Мойес выставил схему, где Грилиш получал полную свободу между линиями, и это оказалось решающим фактором. На 33-й минуте англичанин сделал хитрый разрезающий пас на Дьюзбери-Холла, тот сместился и нашёл передачей Ндиайя, который уверенно расстрелял ворота. Снова впереди гости — 1:2, и снова в центре эпизода Грилиш.
К перерыву именно «Эвертон» контролировал игру, а хозяева больше полагались на отдельные вспышки. Недовольство трибун росло: фанаты требовали от команды большего напора, но вместо этого наблюдали, как гости без особого напряжения перекатывают мяч и держат инициативу.
Гол-красавец и контроль игры
Второй тайм начался с отменённого гола — офсайд у Ндиайя, но тревожный звоночек для «волков» прозвенел. А вскоре они получили и полноценный гол: на 55-й минуте связка Грилиш — Дьюзбери-Холл снова сработала идеально. Джек в касание подрезал мяч внутрь штрафной, и новичок «Эвертона» мощным ударом влепил его в дальнюю девятку. Штанга только подчеркнула красоту гола — 1:3.
Казалось, игра сделана. Грилиш управлял ритмом, брал паузы, заставлял соперников фолить и выбиваться из темпа. Мойес позволял своей команде рисковать — и атаки шли одна за другой через левый фланг.
«Волки» ожили, но поздно
Перейра бросил в бой свежие силы, и на 81-й минуте хозяева сократили отставание. Родриго Гомес, вышедший со скамейки, оказался на острие атаки и с лёта пробил мимо Пикфорда — 2:3. «Молинью» взорвался, а последние десять минут превратились в штурм ворот «Эвертона».
Но здесь своё слово сказал Пикфорд: сначала парировал опаснейший удар Беллегарда, затем наблюдал, как Гомес промахивается из убойной позиции. «Вулверхэмптон» был близок к ничьей, но упустил шанс, и финальный свисток зафиксировал третье поражение подряд для хозяев.
Для «Эвертона» это уже вторая подряд победа в лиге и четвёртая во всех турнирах. Грилиш моментально стал новым любимчиком фанатов: в трёх матчах он набрал четыре ассиста и вернул на поле ту дерзость, за которою его любили в «Астон Вилле». Дьюзбери-Холл вписался в центр поля, а Ндиай был как обычно резв в атаке.
«Вулверхэмптон» же уходит на паузу с пустым багажом очков. Болельщики открыто выражали недовольство владельцами и требовали усилений. Перейра спас команду от вылета в прошлом сезоне, но сейчас ситуация снова тревожно напоминает начало прошлогодней кампании.