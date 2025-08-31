«Марсель» объявил о переходе полузащитника «Лейпцига»

подписал 20-летнего полузащитникаизна правах аренды с опцией выкупа.

По информации RMC Sport и инсайдера Фабрицио Романо, аренда обойдется французскому клубу в 1,5 миллиона евро, при этом опция выкупа в конце сезона составляет 20 миллионов и не является обязательной.

Вермерен уже прибыл в Марсель для прохождения медицинского осмотра и подготовки к выступлениям под руководством нового тренера Роберто Де Дзерби.

Ранее полузащитник играл за «Антверпен» и «Атлетико» Мадрид, а также провел шесть матчей за основную сборную Бельгии.