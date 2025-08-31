«Урал» обыграл «Факел» и стал лидером Первой лиги

В центральном матче 7-го тура Первой лиги чемпионата России по футболудома уверенно обыграл воронежский— 2:0.

Егор Мосин Фото: fc-ural.ru/

Первый тайм не принес забитых мячей.

Только на 66-й минуте хозяева открыли счет после точного удара собственного воспитанника Егора Мосина.

Он же на 90-й минуте поставил точку в матче, оформив дубль.

Футбол. Россия. Первая лига Урал — Факел 2:0 Голы: 1:0 Дмитрий Воробьёв (3'), 2:0 Mosin E. (90') Урал: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев, Алексей Батраков, Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв Факел: Сергей Песьяков, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Сергей Божин, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Galdames T., Сергей Бабкин, Ильзат Ахметов, Вадим Раков, Амар Рахманович

Эта победа позволила «Уралу» обойти в таблице Первой лиги «Факел» и выйти на первое место. Сейчас у команд по 18 очков.