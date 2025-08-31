ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Урал» обыграл «Факел» и стал лидером Первой лиги

    «Урал» — «Факел»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Урал Факел
    В центральном матче 7-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу «Урал» дома уверенно обыграл воронежский «Факел» — 2:0.

    Егор Мосин
    Егор Мосин

    Первый тайм не принес забитых мячей.

    Только на 66-й минуте хозяева открыли счет после точного удара собственного воспитанника Егора Мосина.

    Он же на 90-й минуте поставил точку в матче, оформив дубль.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Урал — Факел 2:0
    Голы: 1:0 Дмитрий Воробьёв (3'), 2:0 Mosin E. (90') Урал: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев, Алексей Батраков, Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв Факел: Сергей Песьяков, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Сергей Божин, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Galdames T., Сергей Бабкин, Ильзат Ахметов, Вадим Раков, Амар Рахманович

    Эта победа позволила «Уралу» обойти в таблице Первой лиги «Факел» и выйти на первое место. Сейчас у команд по 18 очков.

