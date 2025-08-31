Юрий Семин — о переходе Пруцева в «Локомотив»: Это правильное решение

Бывший главный тренероценил переход полузащитника сборной Россииизв стан железнодорожников, куда игрок отправился на правах аренды.

«Переход в московский "Локомотив" — хороший момент для самого Данила Пруцева, если он не получает игровую практику в своей команде. Хотя он явно претендовал на то, чтобы играть более часто. И он футболист, как мы видели, очень хорошего уровня. Это правильное решение как со стороны обоих клубов, так и для самого игрока», — приводит слова Семина «РИА Новости Спорт».

В 2022 году полузащитник стал игроком «Спартака», сыграв за команду 114 матчей с пятью голами, выиграв Кубок России и бронзу чемпионата страны.

В нынешнем сезоне Пруцев принял участие в трех матчах во всех турнирах без результативных действий. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 4 миллионов евро.