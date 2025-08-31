«Лион» обыграл «Марсель» в матче Лиги 1

одержал победу над(1:0) в матче 3-го тура французской Лиги 1.

На 87-й минуте встречи защитник «Марселя» Леонардо Балерди забил гол в свои ворота.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Марсель 1:0 Гол: 1:0 Леонардо Балерди (автогол) (87') Лион: Реми Дескамп, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Абнер Винисиус (Афонсу Морейра, 72'), Таннер Тессманн, Тайлер Мортон, Корентин Толиссо, Адам Карабец (Рубен Клюйверт, 90'), Малик Мартен Фофана (Николас Тальяфико, 53'), Khalis Merah (Павел Шульц, 72') Марсель: Херонимо Рульи, Си Джей Иган-Райли, Леонардо Балерди, Микаэль Мурильо, Хамед Траоре Жуниор (Darryl Bakola, 85'), Мэйсон Гринвуд (Улиссес Гарсия, 46'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Пьер-Эмерик Обамеянг (Robinio Vaz, 85'), Билал Надир (Дерек Корнелиус, 34'), Анхель Гомес, Тимоти Уэа (Поль Лирола, 73') Предупреждения: Абнер Винисиус (22'), Анхель Гомес (42'), Павел Шульц (80'), Микаэль Мурильо (90 + 4') Удаление: Си Джей Иган-Райли (29')

После этого матча «Лион» занимает 2-ю строчку в таблице Лиги 1 с 9-ю очками в активе. «Марсель» располагается на 10-й позиции с 3 баллами.