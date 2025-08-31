«Лацио» разгромил «Верону» в матче Серии А

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы записали на свой счет Маттео Гендузи на 3-й минуте, Маттиа Дзакканьи на 10-й минуте, Валентин Кастельянос на 41-й и Булайе Диа на 82-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Верона 4:0
Голы: 1:0 Маттео Гюэндузи (3'), 2:0 Маттиа Цаканьи (10'), 3:0 Валентин Кастеллано (41'), 4:0 Булайе Диа (82') Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Оливер Провстгор, Нуну Тавареш (Лука Пеллегрини, 67'), Адам Марушич (Эльсеид Хюсай, 86'), Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Фисайо Деле-Баширу (Реда Белахьяне, 78'), Валентин Кастеллано (Булайе Диа, 78'), Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 67'), Маттео Канчелльери Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич, Энсо Эбосс (Мартин Фресе, 46'), Виктор Нельссон, Унай Нуньес, Суат Сердар, Антуан Бернед (Rafik Belghali, 70'), Абдау Харрауи (Moatasem Al Musrati, 46'), Амин Сарр (Даниэль Москера, 78'), Giovane Santana do Nascimento, Fallou Cham (Армель Белла-Котчап, 46')
После этого матча «Лацио» располагается на 7-й позиции в таблице Серии А (3 очка), а «Верона» — на 18-й строчке с 1-м баллом.