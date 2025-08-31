ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Брайан ГрудаВторое поражение Гвардиолы подряд! «Брайтон» сотворил камбек против «Сити»
  • 23:18
    • Карпин: Я виноват в результате, это позор
  • 20:06
    • ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
  • 00:32
    • «Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» и потеряла первые очки в сезоне
  • 23:54
    • «Интер» проиграл «Удинезе» в матче Серии А
  • 23:10
    • Алькарас стал четвертьфиналистом US Open
    Все новости спорта

    «Лацио» разгромил «Верону» в матче Серии А

    «Лацио» — «Верона»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лацио Верона
    .SubAnnounce «Лацио» одержал уверенную победу над «Вероной» (4:0) в матче 2-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы записали на свой счет Маттео Гендузи на 3-й минуте, Маттиа Дзакканьи на 10-й минуте, Валентин Кастельянос на 41-й и Булайе Диа на 82-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Верона 4:0
    Голы: 1:0 Маттео Гюэндузи (3'), 2:0 Маттиа Цаканьи (10'), 3:0 Валентин Кастеллано (41'), 4:0 Булайе Диа (82') Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Оливер Провстгор, Нуну Тавареш (Лука Пеллегрини, 67'), Адам Марушич (Эльсеид Хюсай, 86'), Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Фисайо Деле-Баширу (Реда Белахьяне, 78'), Валентин Кастеллано (Булайе Диа, 78'), Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 67'), Маттео Канчелльери Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич, Энсо Эбосс (Мартин Фресе, 46'), Виктор Нельссон, Унай Нуньес, Суат Сердар, Антуан Бернед (Rafik Belghali, 70'), Абдау Харрауи (Moatasem Al Musrati, 46'), Амин Сарр (Даниэль Москера, 78'), Giovane Santana do Nascimento, Fallou Cham (Армель Белла-Котчап, 46')

    После этого матча «Лацио» располагается на 7-й позиции в таблице Серии А (3 очка), а «Верона» — на 18-й строчке с 1-м баллом.

