    Второе поражение Гвардиолы подряд! «Брайтон» сотворил камбек против «Сити»
  • 23:18
    Карпин: Я виноват в результате, это позор
  • 20:06
    ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
  • 00:32
    «Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» и потеряла первые очки в сезоне
  • 23:54
    «Интер» проиграл «Удинезе» в матче Серии А
  • 23:10
    Алькарас стал четвертьфиналистом US Open
    «Интер» проиграл «Удинезе» в матче Серии А

    «Интер» — «Удинезе»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Удинезе
    «Интер» на своем поле уступил «Удинезе» (1:2) в матче 2-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе миланской команды единственный гол забил Дензел Думфрис на 17-й минуте.

    У «Удинезе» отличились Кинан Дэвис на 29-й минуте с пенальти и Артюр Атта на 40-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Удинезе 1:2
    Голы: 1:0 Дензел Дюмфрис (17'), 1:1 Кинан Дэвис (пенальти) (29'), 1:2 Артюр Атта (40') Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Франческо Ачерби (Анж-Йоан Бонни, 83'), Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 83'), Николо Барелла (Пётр Зелиньски, 83'), Хакан Чалханоглу (Франческо Пио Эспозито, 68'), Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам, Petar Sucic (Генрих Мхитарян, 63') Удинезе: Рэзван Сава, Джордан Земура, Кингсли Эхизибуэ (Руй Модесто, 80'), Умар Соле, Томас Кристенсен, Николо Бертола (Саба Гогличидзе, 46'), Якуб Пётровский (Ойер Саррага, 70'), Йеспер Карлстрём, Артюр Атта, Кинан Дэвис (Юрген Эккеленкамп, 70'), Вакун Байо (Адам Букса, 63') Предупреждения: Николо Бертола (38'), Рэзван Сава (78'), Лаутаро Мартинес (88'), Ойер Саррага (90 + 3')

    После этого матча «Удинезе» занимает 5-е место в таблице Серии А с 4 очками в активе. «Интер» — на 6-й позиции (3).

