Фоменко объяснил прогресс Кисляка и Глебова в ЦСКА

Экс-тренер московского ЦСКАвысказал свое мнение по поводу прогресса воспитанников армейцевв этом сезоне.

«Глебов, Кисляк еще при нас стали привлекаться к работе с основой. Мы тогда обратили внимание на качества Кирилла. Он очень хорошо работал с мячом. У парня просто сумасшедшая скорость. Но на тот момент и ему, и Матвею не хватало мощи. С тех пор прошло три года. Серьезный срок. Это все равно, что ты отправляешь мальчика в армию в 18 лет, а в 20 он уже возвращается оттуда мужчиной!

Когда ты работаешь с основой три года, то прибавляешь в "физике". Становишься мощнее и атлетичнее. То есть, имея изначально хорошие игровые качества, Глебов и Кисляк теперь уже выдерживают борьбу.

Хороши в единоборствах, выигрывают их. На первых порах, если вы вспомните их дебютные матчи за ЦСКА, они в этом компоненте "проседали". Парни возмужали, стали взрослее. Поймали скорости РПЛ, никому не уступают в стыках. Потому так и прибавили», — сказал Фоменко «СЭ».

Сегодня, 31 августа, ЦСКА сыграет на своем поле в центральном матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».