    Фоменко объяснил прогресс Кисляка и Глебова в ЦСКА

    РПЛ Футбол России ЦСКА
    Экс-тренер московского ЦСКА Олег Фоменко высказал свое мнение по поводу прогресса воспитанников армейцев Кирилла Глебова и Матвея Кисляка в этом сезоне.

    Матвей Кисляк
    Матвей Кисляк

    «Глебов, Кисляк еще при нас стали привлекаться к работе с основой. Мы тогда обратили внимание на качества Кирилла. Он очень хорошо работал с мячом. У парня просто сумасшедшая скорость. Но на тот момент и ему, и Матвею не хватало мощи. С тех пор прошло три года. Серьезный срок. Это все равно, что ты отправляешь мальчика в армию в 18 лет, а в 20 он уже возвращается оттуда мужчиной!

  • Балансир средней зоны. Окажется ли ставка ЦСКА на Хенделя выигрышной?
  • 24-летний опорный полузащитник пакует чемоданы в Москву
  • Вчера

    • Когда ты работаешь с основой три года, то прибавляешь в "физике". Становишься мощнее и атлетичнее. То есть, имея изначально хорошие игровые качества, Глебов и Кисляк теперь уже выдерживают борьбу.

    Хороши в единоборствах, выигрывают их. На первых порах, если вы вспомните их дебютные матчи за ЦСКА, они в этом компоненте "проседали". Парни возмужали, стали взрослее. Поймали скорости РПЛ, никому не уступают в стыках. Потому так и прибавили», — сказал Фоменко «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сегодня, 31 августа, ЦСКА сыграет на своем поле в центральном матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    Читайте также

