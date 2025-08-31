ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Довбик согласился перейти в «Милан»

    Футбол Футбол Италии Милан Рома Трансферы
    Форвард «Ромы» Артём Довбик открыт к переходу в «Милан», сообщает инсайдер Николо Скира.

    Артём Довбик
    Артём Довбик

    По информации источника, игрок рассматривает вариант с арендой, а посредник Габриэле Джуффреда уже занимается деталями возможного трансфера. Ранее появлялись сведения, что клубы обсуждали обмен Довбика на нападающего Сантьяго Хименеса.

    В прошлом сезоне 27-летний украинец провёл 45 матчей, забил 17 мячей и сделал 4 результативные передачи.Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

    В нынешнем сезоне Довбик сыграл два матча, оба раза выходя на замену, но результативными действиями пока не отметился.

