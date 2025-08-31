Довбик согласился перейти в «Милан»

Форвардоткрыт к переходу в, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, игрок рассматривает вариант с арендой, а посредник Габриэле Джуффреда уже занимается деталями возможного трансфера. Ранее появлялись сведения, что клубы обсуждали обмен Довбика на нападающего Сантьяго Хименеса.

В прошлом сезоне 27-летний украинец провёл 45 матчей, забил 17 мячей и сделал 4 результативные передачи.Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Довбик сыграл два матча, оба раза выходя на замену, но результативными действиями пока не отметился.