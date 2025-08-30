2-й тайм Манчестер Юнайтед — БернлиОнлайн
    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:11
    Голы Дугласа Сантоса и Кассьерры принесли три очка «Зениту» в 7-м туре РПЛ

    «Зенит» — «Пари НН»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Нижний Новгород
    В матче 7-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» у себя дома одержал уверенную победу над «Пари НН» — 2:0.

    Дуглас Сантос
    Дуглас Сантос

    Первый тайм прошел с огромным территориальным и игровым преимуществом хозяев, но закончился без забитых мячей.

    «Зенит» вышел вперед только на 47-й минуте после точного удара Дугласа Сантоса, которому ассистировал Александр Соболев, вышедший в стартовом составе.

    Второй мяч питерцы забили на 72-й минуте, отличился Матео Кассьерра.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Пари НН 2:0
    Голы: 1:0 Дуглас Сантос (47'), 2:0 Матео Кассьерра (72'), 3:0 Дилан Ортис (73'), 4:0 Дилан Ортис (89') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нино (Ванья Дркушич, 78'), Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос (Лусиано Гонду, 84'), Вендел, Луис Энрике (Матео Кассьерра, 64'), Максим Глушенков (Shilov V., 84'), Педро Родригес, Александр Соболев (Андрей Мостовой, 64') Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Farina E., Свен Карич, Максим Шнапцев, Ивлев Андрей (Cephas R., 84'), Никита Ермаков (Никита Каккоев, 75'), Даниил Лесовой (Лука Тичич, 76'), Олакунле Олусегун, Тиаго Весино (Вячеслав Грулёв, 29'), Pigas V.

    Теперь у «Зенита» 12 очков и 4-е место в таблице чемпионата России. «Пари НН» с 3 очками на предпоследней строчке.

