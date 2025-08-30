Голы Дугласа Сантоса и Кассьерры принесли три очка «Зениту» в 7-м туре РПЛ

В матче 7-го тура российской Премьер-лигиу себя дома одержал уверенную победу над— 2:0.

Первый тайм прошел с огромным территориальным и игровым преимуществом хозяев, но закончился без забитых мячей.

«Зенит» вышел вперед только на 47-й минуте после точного удара Дугласа Сантоса, которому ассистировал Александр Соболев, вышедший в стартовом составе.

Второй мяч питерцы забили на 72-й минуте, отличился Матео Кассьерра.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Пари НН 2:0 Голы: 1:0 Дуглас Сантос (47'), 2:0 Матео Кассьерра (72'), 3:0 Дилан Ортис (73'), 4:0 Дилан Ортис (89') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нино (Ванья Дркушич, 78'), Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос (Лусиано Гонду, 84'), Вендел, Луис Энрике (Матео Кассьерра, 64'), Максим Глушенков (Shilov V., 84'), Педро Родригес, Александр Соболев (Андрей Мостовой, 64') Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Farina E., Свен Карич, Максим Шнапцев, Ивлев Андрей (Cephas R., 84'), Никита Ермаков (Никита Каккоев, 75'), Даниил Лесовой (Лука Тичич, 76'), Олакунле Олусегун, Тиаго Весино (Вячеслав Грулёв, 29'), Pigas V.

Теперь у «Зенита» 12 очков и 4-е место в таблице чемпионата России. «Пари НН» с 3 очками на предпоследней строчке.