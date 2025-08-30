«Реал Мадрид» ― «Мальорка» 2:1. Онлайн, прямая трансляция

В субботу вечером на «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» обыграл «Мальорку» в 3-м туре Примеры. Хозяева пропустили на старте матча, но ещё в первом тайме вышли вперёд. Пока что королевский клуб очков не теряет — три победы в трёх турах. Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

Футбол. Испания. Ла Лига Реал Мадрид — Мальорка 2:1 Голы: 0:1 Ведат Мурики (18'), 1:1 Арда Гюлер (37'), 2:1 Винисиус Жуниор (38'), 3:1 Арда Гюлер (55') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль, 72'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Франко Мастантуоно (Браим Диас, 66'), Арда Гюлер (Даниель Себальос, 72'), Дин Хейзен, Винисиус Жуниор (Родриго, 72'), Килиан Мбаппе (Гонсало Гарсия, 90') Мальорка: Лео Роман, Антонио Латорре (Хоан Мохика, 78'), Мараш Кумбула, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Матеу Морей (Антонио Санчес, 78'), Пабло Торре (Саму Кошта, 64'), Мануэль Морланес (Jan Virgili, 87'), Серхи Дардер, Ведат Мурики, Матео Джозеф (Такума Асано, 87') Предупреждения: Дин Хейзен (67'), Эдер Милитао (90')

Ход игры

90+7' И всё на этом, Реал обыграл Мальорку. Гости забили первыми, но сливочные совершили камбек с несколькими отменёнными голами.

90+7' Штрафной заработал Браим на правом фланге.

90+6' Виржили не смог обыграть Карвахаля на левом фланге.

90+4' Гонсало Гарсия выходит вместо Килиана Мбаппе.

90+4' Кошта обыграл одного соперника в штрафной, но дальше уже лишили его мяча.

90+2' Не получилось у Мбаппе обыграть двух защитников, а мог отдавать на Родриго.

90' Добавлено 6 минут.

90' Милитао получил жёлтую карточку за фол на Виржили.

89' Удар Мбаппе блокирует Раильо, Браим не успел добить.

87' Асано и Виржили выходят вместо Фернандеса и Морланеса.

86' В стенку со штрафного пробил Мбаппе.

85' Вальент сбил Каррераса прямо на линии своей штрафной! Опасный момент для Реала.

83' С левой ноги простреливал Вальверде, перехватили пас.

82' Пяткой сбрасывал Мбаппе на Винисиуса, тот не успел к мячу. Слишком сильный пас получился.

81' Не получается у игроков Мальорки выйти из-под прессинга, но и Реал пока что мяч не перехватывает.

78' Мохика и Санчес выходят вместо Лато и Морея.

77' Перерыв на водопой объявлен.

76' Хёйсен отборолся в штрафной соперника, но скинул мяч головой за лицевую.

74' Мбаппе упал в штрафной после контакта с защитником, арбитр молчит.

72' Себальос, Родриго и Карвахаль выйдут на поле вместо Гюлера, Винисиуса и Трента.

71' Плотно пробил по воротам Браим, Лео Роман справился.

70' В офсайде оказался Матео Джозеф.

67' Хёйсен получает жёлтую за срыв атаки, дёрнул за футболку Дардера.

66' Браим выходит вместо Мастантуоно.

65' Каррерас из пустых ворот вынес мяч! В прыжке достал мяч из сетки после удара Кошты!

64' Саму Кошта выходит вместо Пабло Торре.

62' Немного не достал до мяча Вальверде после отскока от защитника.

61' Отличный момент создал Дардер! Ворвался в штрафную и отдал на пустые ворота партнёру, Трент спас команду!

60' И снова гол отменён! Рукой сыграл Арда Гюлер, считает арбитр.

58' Пока ВАР проверяет момент на возможное нарушение правил, объявлен перерыв на водопой.

55' ГОООООООООООЛ! Всё-таки третий забили! Мастантуоно накрутил защитников, пробил с правой, Лео Роман отразил в плечо Гюлеру, затем ещё раз отбил, на этот раз прямо на ногу турку. 3:1!

53' Каррерас отдавал в штрафную на Мбаппе, не прошёл пас.

52' У Дардера не получился пас в штрафную, слишком сильно он отправил мяч верхом.

51' Куртуа накрыл мяч, не пустил к нему Мурики.

48' Мастантуоно пробил издали после скидки Мбаппе – выше ворот.

46' Второй тайм! Без замен пока что.

45+7' Перерыв! Реал успел совершить камбек за первый тайм, так ещё и два гола Мбаппе отменили из-за офсайдов. Мальорка ещё точно попытается укусить мадридцев, но в концовке тайма Реал выглядел неудержимо. Отдыхаем 15 минут!

45+6' Винисиуса остановили прямо у штрафной защитники Мальорки.

45+3' Чуть не снёс кипера своим ударом Гюлер! В ближний угол очень сильно пробил Арда.

45' Добавлено 6 минут.

45' Мбаппе ещё раз забил! И снова отменили его гол из-за офсайда!

43' Мбаппе не попадает после паса Гюлера! В штрафной отскочил мяч к французу, с левой ноги пробил он мимо ворот.

42' Трент пробил из-за штрафной! Мимо дальнего угла.

41' Низом разыграли угловой игроки Мальорки — Вальент пробил выше ворот с левой ноги.

40' Лато упал в штрафной после контакта с Милитао, на фол такое не тянет.

38' ГОООООООООООООЛ! И сразу второй от Реала! Винисиус убрал мяч под левую ногу и идеально пробил из штрафной в дальний угол! 2:1!

${Jpg1}

37' ГООООООООООООЛ! Сравнял Мадрид! Коротко разыграли угловой, Каррерас забросил на дальнюю штангу, Хёйсен головой скинул вдоль ворот — Арда Гюлер замкнул. 1:1!

${Jpg2}

36' А теперь и Реал подаст угловой — Вальверде его заработал.

35' Игра возобновлена.

33' Перерыв на водопой объявлен.

32' Издали пробил Мбаппе — мимо дальнего угла.

31' Лео Роман выронил мяч после дальнего удара Чуамени! Но сам кипер успел среагировать и не допустил добивания.

30' Внешней стороной стопы Винисиус отдавал мяч в штрафную на Мбаппе, перехватил защитник.

27' Хёйсен ошибся в передаче на правый фланг, потерял мяч Реал в простой ситуации.

25' Мастантуоно пробил из-за штрафной — мимо дальнего угла.

25' Снова с углового навешивал Торре, на этот раз Милитао выбил мяч головой.

23' Винисиус сместился с левого фланга в центр и пробил — но прямо в руки киперу.

21' Грубовато сыграл против Мурики Милитао, прямой ногой пошёл в отбор. Пока без предупреждения.

18' ГОООООООООООЛ! Мальорка впереди! Ведат Мурики выпрыгнул выше всех на угловом и отправил мяч в угол! 0:1!

${Jpg3}

17' Первый угловой заработали гости, Милитао сыграл на перехвате.

15' Дардер активен в прессинге на половине поля Реала, едва не отобрал мяч у Каррераса.

12' Винисиус пытался найти Мбаппе пасом в штрафную — неточно.

11' Навес Трента в штрафную выглядел опасно, но никого не оказалось на дальней штанге.

10' Трент изящно забросил в штрафную на Мбаппе, Килиан пробил с острого угла в обратную сторону сетки.

9' Раильо открывался под навес в штрафной, но перехватил мяч Милитао.

8' А нет, всё-таки не открыт счёт! В офсайде был Мбаппе.

6' ГОООООООООООЛ! Реал уже впереди, это снова Килиан Мбаппе! Получил мяч за спиной защитников и вторым касанием отправил мяч в ближний угол. 1:0!

6' Винисиус прострелил с левой ноги в центр штрафной, Гюлер не добрался до мяча.

4' Чуамени решился на удар издали — выше ворот.

2' У Каррераса не получилось прорваться по левому флангу, упёрся он в соперника.

1' Мальорка начала с центра поля, поехали!

Перед матчем

22:28 Команды выходят на поле! Через пару минут начинаем.

22:10 Хаби Алонсо продолжает использовать свою проверенную схему 4-2-3-1. Килиан Мбаппе выступает в роли одинокого нападающего, его поддерживают вингеры Мастантуоно и Винисиус Жуниор.

22:00 Учитывая атакующий потенциал своих соперников, Ягоба Аррасате перешел от своей обычной схемы 4-2-3-1 к более оборонительной схеме 5-3-2. Учитывая, что они играют на враждебном «Бернабеу», это, возможно, рабочий подход.

21:35 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Реал Мадрид»: Куртуа, Трент, Милитао, Хёйсен, Каррерас, Чуамени, Гюлер, Вальверде, Мастантуоно, Мбаппе, Винисиус.

«Мальорка»: Лео Роман, Хауме, Раильо, Вальент, Кумбулья, Лато, Морланес, Дардер, Торре, Матео, Мурики.

«Реал Мадрид»

При Хаби Алонсо «Реал» заметно изменился: интенсивный прессинг, минимизация потерь и готовность атакующей тройки работать без мяча. Даже Килиан Мбаппе активно включается в оборонительные действия. Но проблема позиционной атаки пока не решена — против «Овьедо» мадридцы нанесли 17 ударов за тайм, десять из которых пришлись из-за штрафной, а голевых шансов создали минимум.

В матче с «Овьедо» Алонсо выпустил Родриго, Мастантуоно и Рюдигера, оставив в запасе Винисиуса, Браима и Милитао. Родриго разочаровал, и на поле во втором тайме вышел Винисиус — теперь он почти наверняка сыграет с первых минут. Камавинга и Менди близки к возвращению, но Беллингем и Эндрик по-прежнему недоступны.

За два тура «Реал» позволил соперникам нанести всего три удара в створ и суммарно допустить моментов на 0,75 xG. Отличается Орельен Тчуамени, заметно прибавивший в разрушении атак. Рауль Асенсио, допустивший ошибки на клубном ЧМ, теперь в запасе, а линия обороны с Хёйсеном и Милитао выглядит всё увереннее.

«Мальорка»

В первом туре «Мальорка» получила два удаления ещё в первом тайме против «Барселоны» и закономерно проиграла 0:3. Во второй игре с «Сельтой» (1:1) единственный мяч сопернику подарил вратарь Лео Рамон. В атаке дела обстоят плохо: за два матча команда создала всего 1,19 xG и нанесла лишь 16 ударов.

Главный форвард Ведат Мурики и полузащитник Ману Морланес отбыли дисквалификацию и готовы сыграть на «Бернабеу». Также в обойме появился Самуэл Коста, но его полноценное возвращение ожидается позже. Зато Пабло Маффео, известный своими провокациями Винисиуса, травмирован и готовится покинуть клуб. Канадец Кайл Ларин также выпал из обоймы после конфликта с болельщиками и партнёрами.

Прошлый сезон «Мальорка» провела крайне неудачно на чужих полях: 10 поражений и всего 15 забитых мячей в 19 матчах. В Мадриде ситуация ещё хуже — десять подряд выездов к «Реалу» закончились поражениями. Последняя победа на «Бернабеу» датируется маем 2009 года.