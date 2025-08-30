ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ангисса спас «Наполи» на последних секундах: «Кальяри» не смог отобрать очки у чемпиона
  • 00:30
    «Реал» в волевом стиле победил «Мальорку»
  • 00:18
    Рублев в пяти сетах обыграл Вона и вышел в 1/8 финала US Open
  • 00:07
    «ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче с 9-ю голами
  • 23:53
    Синнер одолел Шаповалова и вышел в четвертый круг US Open
  • 23:42
    Гол Замбо-Ангисса принес победу «Наполи» над Кальяри
    Гол Замбо-Ангисса принес победу «Наполи» над Кальяри

    «Наполи» — «Кальяри»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Кальяри
    «Наполи» одержал минимальную победу над «Кальяри» в домашнем поединке 2-го тура Серии А — 1:0.

    Андре Замбо-Ангисса
    Андре Замбо-Ангисса

    Единственный гол в матче забил Андре Замбо-Ангисса на 90+5-й минуте встречи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Кальяри 1:0
    Гол: 1:0 Андре Франк Замбо Ангисса (90 + 5') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус (Алессандро Буонджорно, 68'), Леонардо Спинаццола (Матиас Оливера, 81'), Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса, Кевин Де Брёйне (Ноа Ланг, 81'), Скотт МакТоминай, Маттео Политано, Лоренцо Лукка (Джузеппе Амброзино, 75') Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Габриэле Цаппа (Зиту Лувумбу, 58'), Майкл Фолоруншо (Рияд Идрисси, 83'), Алессандро Дейола, Маттео Прати (Джанлука Гаэтано, 65'), Мишель Адопо, Марко Палестра (Алессандро ди Пардо, 83'), Себастьяно Эспозито (Дженнаро Боррелли, 66') Предупреждения: Габриэле Цаппа (5'), Кевин Де Брёйне (52'), Жуан Жесус (67')

    «Наполи» с 6 очками занимает 1-ю строчку в турнирной таблице, «Кальяри» с 1 баллом расположился на 14-м месте в Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» в следующем туре сыграет в гостях против «Фиорентины» 13 сентября, «Кальяри» в тот же день примет у себя «Парму».

