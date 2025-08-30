Гол Замбо-Ангисса принес победу «Наполи» над Кальяри

Андре Замбо-Ангисса Фото: globallookpress.com
Единственный гол в матче забил Андре Замбо-Ангисса на 90+5-й минуте встречи.
Футбол. Италия. Серия А
Наполи — Кальяри 1:0
Гол: 1:0 Андре Франк Замбо Ангисса (90 + 5') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус (Алессандро Буонджорно, 68'), Леонардо Спинаццола (Матиас Оливера, 81'), Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса, Кевин Де Брёйне (Ноа Ланг, 81'), Скотт МакТоминай, Маттео Политано, Лоренцо Лукка (Джузеппе Амброзино, 75') Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Габриэле Цаппа (Зиту Лувумбу, 58'), Майкл Фолоруншо (Рияд Идрисси, 83'), Алессандро Дейола, Маттео Прати (Джанлука Гаэтано, 65'), Мишель Адопо, Марко Палестра (Алессандро ди Пардо, 83'), Себастьяно Эспозито (Дженнаро Боррелли, 66') Предупреждения: Габриэле Цаппа (5'), Кевин Де Брёйне (52'), Жуан Жесус (67')
«Наполи» с 6 очками занимает 1-ю строчку в турнирной таблице, «Кальяри» с 1 баллом расположился на 14-м месте в Серии А.
«Наполи» в следующем туре сыграет в гостях против «Фиорентины» 13 сентября, «Кальяри» в тот же день примет у себя «Парму».