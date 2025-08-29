«Лечче» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 29 августа, «Лечче» примет «Милан» в матче 2-го тура Серии А. Начало — в 21:45 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

Перед матчем

21:35 Судить игру будет 40-летний Ливио Маринелли. Любопытный факт: «Милан» при этом рефери не проиграл ни одного из 6 своих матчей в Серии А — ничья и 5 побед.

21:25 Аллегри внёс всего лишь одно изменение в стартовый состав по сравнению с проигранным матчем против «Кремонезе» в первом туре — вместо Пулишича у «Милана» выйдет Мусах.

21:15 Сегодняшняя встреча пройдёт на стадионе «Виа дель Маре» — домашней арене «Лечче» в одноимённом городе. Её вместимость — 31 533 человека.

Стартовые составы команд

«Лечче»: Фальконе, Вейга, Гашпар, Тиаго Габриэл, Галло, Кулибали, Каба, Пьеротти, Рамадани, Тете Моренте, Камарда.

«Милан»: Меньян, Томори, Габбия, Павлович, Мусах, Фофана, Модрич, Лофтус-Чик, Эступиньян, Салемакерс, Хименес.

«Лечче»

В прошлом сезоне Серии А «Лечче» был очень близок к вылету, но сумел спастись благодаря ударной концовке: в последних трёх турах команда набрала 7 очков из 9 возможных и в итоге финишировала 17-й, на 3 балла оторвавшись от «Эмполи». И всё же цифры «Лечче» в чемпионате показал грустные: лишь 27 забитых голов за 38 матчей, меньше всех — даже безнадёжно вылетевшая «Монца» воткнула 28, да и 58 пропущенных не впечатляют — только три клуба в том сезоне пропустили ещё больше.

Но прописку в вышке сохранить удалось, и это главное. Правда, к новому сезону состав «Лечче» скорее ослаб, нежели усилился: за 25 миллионов евро клуб отпустил в «Аталанту» свою главную звезду — форварда Николу Крстовича, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды в лиге с 11 голами. Кроме того, в «Кремонезе» за 3 млн евро ушёл основной защитник Баскиротто — равноценных замен этим игрокам пока не нашли. А ещё летом команду покинул главный тренер Марко Джампаоло, которого сменил известный 55-летний специалист Эусебио ди Франческо.

И ведь стартовал ди Франческо в «Лечче» вполне достойно: сначала выбил из Кубка Италии «Стабию» из Серии В (2:0), а затем взял очко в гостях у «Дженоа» в стартовом туре чемпионата — 0:0 при более-менее равной игре. Встречу с «Миланом» у «Лечче» пропустит уже давно травмированный защитник Жан, под вопросом участие основного полузащитника Пьерре.

«Милан»

Из всех топов итальянского футбола «Милан» в прошлом сезоне Серии А провалился сильнее всех: клуб, который в сезоне-23/24 взял серебряные медали и считался одним из претендентов на чемпионство, финишировал лишь восьмым и не попал даже в Лигу конференций. С командами из нижней части таблицы миланцы набирали очки исправно, а вот почти все матчи с прямыми конкурентами проиграли.

В межсезонье «Милан» был крайне активен на трансферном рынке: продав Тео Эрнандеса, Рейндерса, Окафора, Тшау, Калулу, Эмерсона (а ещё отдав Морату в аренду в «Комо»), клуб потратил более 100 миллионов евро на Де Винтера, Яшари, Эступиньяна, Риччи и Атекаме. Однако главную звезду «Милан» получил бесплатно — свободным агентом взяли 39-летнего обладателя «Золотого мяча» Луку Модрича.

Начало нового сезона уже показало, что «Милан» по-прежнему штормит: в первом туре «россонери» сенсационно проиграли дома новичку Серии А — «Кремонезе» (1:2). Хотя статистика говорит, что это была просто случайность: «Милан» нанёс 24 удара по воротам против 4 у соперника и наиграл почти на 2 ожидаемых гола против смешных 0,2 xG у «Кремонезе». Сегодняшний выезд к «Лечче» — шанс реабилитироваться, правда, делать это придётся без травмированного Рафаэля Леау, возвращение которого ждут в ближайшие дни, и 36-миллионного новичка Ардона Яшари, который получил повреждение на тренировке и выбыл минимум на два месяца.

Очные встречи

«Лечче» не побеждает «Милан» уже 14 матчей, с далёкого апреля 2006-го (домашние 1:0). За это время команды 5 раз сыграли вничью, а в 9 встречах победа оставалась за «Миланом», в том числе в 3 последних.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.