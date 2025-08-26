Семак: Не очень приятно пропускать три мяча

Главный тренер петербургскоговысказался о матче против(5:3) в Кубке России.

«Хорошо сыграли, если много забили. Это говорит о том, что в атаке сегодня создавали моменты. Не очень приятно пропускать три мяча. Радует, что эти три пропущенных мяча доставили радость болельщикам, которые пришли. Спасибо огромное нашим фанатам, которые приезжают и поддерживают нас. Если мы ошибаемся в простых ситуациях, наверное, это не признак раскрепощения. В атаке есть положительные моменты», — цитирует Семака «Матч ТВ».

У «Зенита» теперь 9 очков и первое место в группе А. У «Оренбурга» 3 балла и третья строчка.