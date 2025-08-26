2-й таймКайрат — СелтикОнлайн
    Аарон Муй«Кайрат» — «Селтик». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:30
    • «Зенит» в результативном матче победил «Оренбург», Глушенков сделал дубль
  • 18:12
    • Дуглас Сантос будет выступать за сборную Бразилии
  • 18:03
    • Тюкавин: Готовлюсь к возвращению, еще две‑три недели
  • 18:00
    • Источник: Сборная России может сыграть против Бахрейна и Саудовской Аравии
  • 16:22
    • «Спартак» вновь работает над трансфером защитника «Торино» Коко
    Семак: Не очень приятно пропускать три мяча

    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против «Оренбурга» (5:3) в Кубке России.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Хорошо сыграли, если много забили. Это говорит о том, что в атаке сегодня создавали моменты. Не очень приятно пропускать три мяча. Радует, что эти три пропущенных мяча доставили радость болельщикам, которые пришли. Спасибо огромное нашим фанатам, которые приезжают и поддерживают нас. Если мы ошибаемся в простых ситуациях, наверное, это не признак раскрепощения. В атаке есть положительные моменты», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    У «Зенита» теперь 9 очков и первое место в группе А. У «Оренбурга» 3 балла и третья строчка.

