«Зенит» в результативном матче победил «Оренбург», Глушенков сделал дубль

В матче третьего тура группового этапа Кубка Россиина выезде переигралсо счетом 5:3.

Максим Глушенков (дважды), Александр Ерохин, Дуглас Сантос и Матео Кассьерра стали авторами забитых мячей в составе питерцев, а Владан Бубанья, Алексей Татаев и Ацамаз Ревазов забили за хозяев.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Оренбург — Зенит 3:5 Голы: 0:1 Максим Глушенков (2'), 0:2 Александр Ерохин (12'), 0:3 Дуглас Сантос (22'), 1:3 Bubanja V. (24'), 2:3 Алексей Татаев (32'), 2:4 Матео Кассьерра (пенальти) (43'), 2:5 Максим Глушенков (56'), 3:5 Ацамаз Ревазов (66') Оренбург: Николай Сысуев, Станислав Поройков, Максим Сыщенко, Алексей Татаев, Георгий Зотов, Евгений Болотов, Эдуардо Кейрос, Гедеон Гузина, Ацамаз Ревазов, Bubanja V., Koserik N. Зенит: Евгений Латышонок, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Нино, Дуглас Сантос, Александр Ерохин, Ярослав Михайлов, Матео Кассьерра, Максим Глушенков, Лусиано Гонду, Vega R. Предупреждения: Станислав Поройков (41'), Ацамаз Ревазов (55')

У «Зенита» теперь 9 очков и первое место в группе А. У «Оренбурга» 3 балла и третья строчка.