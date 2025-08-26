«Оренбург» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция

Во вторник, 26 августа, «Оренбург» примет питерский «Зенит» в рамках 3-го тура Кубка России по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Оренбург — Зенит 2:4 Голы: 0:1 Максим Глушенков (2'), 0:2 Александр Ерохин (12'), 0:3 Дуглас Сантос (22'), 1:3 Bubanja V. (24'), 2:3 Алексей Татаев (32'), 2:4 Матео Кассьерра (пенальти) (43') Оренбург: Николай Сысуев, Станислав Поройков, Максим Сыщенко, Алексей Татаев, Георгий Зотов, Евгений Болотов, Эдуардо Кейрос, Гедеон Гузина, Ацамаз Ревазов, Bubanja V., Koserik N. Зенит: Евгений Латышонок, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Нино, Дуглас Сантос, Александр Ерохин, Ярослав Михайлов, Матео Кассьерра, Максим Глушенков, Лусиано Гонду, Vega R. Предупреждение: Станислав Поройков (41')

Ход игры

45+4' Перерыв! Проспал начало тайма «Оренбург», но после третьего пропущенного гола встрепенулись подопечные Слишковича, и на равных игра пошла, получилось даже в счёте подтянутся. Мастерство игроков «Зенита» демонстрировалось на протяжении всего тайма, отсюда и 4 забитых гола.

45+4' Болотов бил из-за пределов штрафной площади «Зенита», мяч над девяткой ворот Латышонка просвистел.

45+2' Ду Кейрос хорошо себя проявляет, зачастую угрозы воротам «Зенита» именно с действий бразильского полузащитника начинаются.

45' Добавленное время 4 минуты.

45' Гузина бил из пределов штрафной площади «Зенита», но не хватило силы удару нападающего «Оренбурга», спокойно мяч вратарь гостей поймал.

44' Ревазова затолкал Кассьерра около штрафной площади «Зенита», будет подача в штрафную гостей.

43' Гооол! 4:2. Кассьерра уверенно развёл мяч и Сысуева по разным углам ворот «Оренбурга».

41' Пенальти пробьёт Зенит. Желтая карточка показана Поройкову, за споры с арбитром.

40' Смотрится ВАР на предмет пенальти в ворота «Оренбурга». Мяч в руку Бубаньи отставленную в сторону угодил в штрафной «Оренбурга».

38' Глушенков бил из-за пределов штрафной площади «Оренбурга», Татаев голову под удар подставил, мяч на угловой улетел.

38' «Зенит» владеет мячом, отодвинули они игру от своих ворот.

37' Болотов хорошую передачу на Ревазова выдал, уходил в прорыв полузащитник «Оренбурга», но в этот момент боковой судья поднял флажок — вне игры.

35' Продолжают идти в атаку футболисты хозяев поля. Поймали они кураж, трибуны тоже завелись.

32' Гоооол! 2:3. Разыграли угловой Ревазов с Ду Кейросом. Совершил прекрасный кросс в штрафную площадь «Зенита» Ду Кейрос, где Алексей Татаев головой в упор расстрелял Латышонка.

32' Зотов зарабатывает угловой у ворот «Зенита». Ревазов готовится совершить подача.

30' Агрессивнее стали действовать игроки «Оренбурга», идут они в прессинг, больше передач вперёд стало следовать, разыгрались хозяева наконец-то.

28' Зотов бил метров с 5 по воротам «Зенита», прекрасная передача Косерика предшествовала промаху Георгия. Удар выше ворот гостей пролетел.

26' «Зенит» владеет мячом, вновь вперёд идут питерцы. «Оренбург» тоже не намерен отсиживаться в обороне, открытая игра пошла.

24' Гоооол! 1:3. Бубанья добил мяч в ворота «Зенита». Три удара нанесли игроки «Оренбурга» из пределов штрафной площади «Зенита», все они были отбиты защитниками и Латышонком, и только Владан Бубанья сумел не только попасть в ворота, но и промахнуться мимо соперников.

22' Гоооол! 0:3. Дуглас Сантос вбежал с мячом в ворота «Оренбурга». После подачи с углового Глушенкова, отклеился от Зотова защитник «Зенита», и точным ударом головой мяч в угол ворот хозяев вбил.

21' Активен с правого фланга атаки «Зенита» Адамов, вновь он простреливал вдоль ворот «Оренбурга», и вновь угловой для гостей заработан.

19' Попеременно команды владеют мячом, вставая в позиционную атаку. «Зенит» заметно опаснее в своих розыгрышах.

17' Продолжают играть в контроль мяча игроки «Оренбурга», но брак в передачах и активный прессинг «Зенита» не позволяют им успешно преодолеть даже центральную линию поля.

15' Штрафной в исполнении Глушенкова к воротам «Оренбурга», но на этот раз защитники хозяев бдительны при игре на втором этаже.

12' Гооол! 0:2. Ерохин замыкает головой розыгрыш начавшийся с подачи Глушенкова углового. Кассьерра пяткой отдал пас на Михайлова, который подвесил мяч над вратарской «Оренбурга», где Ерохин оказался расторопнее всех.

11' Адамов простреливал в штрафную площадь «Оренбурга», прервали передачу защитники, выбив мяч на угловой.

10' Ду Кейрос вывел Ревазова на ударную позицию внутри штрафной площади «Зенита», но замешкался нападающий «Оренбурга» и упустил возможность.

9' Оклемался защитник «Оренбурга», продолжит он игру.

8' Повреждение у Татаева. Медицинская бригада приглашена на поле.

6' Аккуратно переадресовывают мяч друг другу игроки «Зенита» в центре поля, но не обостряют.

4' «Оренбург» пробует взять мяч под контроль и успокоить себя. Впрочем, зенитовцы тоже не прочь поиграть во владение.

2' Гооол! 0:1. Глушенков завершил быструю и красивую комбинацию питерцев. Кассьерра выдал шикарную передачу которая разрезала всю оборону «Оренбурга», и позволила Максиму буквально вторым касанием переправить мяч черпаком через Сысуева.

1' «Оренбург» начал с центра поля, поехали!

До матча

18:28 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся!

18:20 Главным арбитром матча будет Сергей Цыганок из Владивостока.

18:10 Матч пройдёт на стадионе « Газовик» вмещающем 10 046 зрителей.

Стартовые составы команд

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Сыщенко, Косерик, Татаев, Поройков, Болотов, Бубанья, Ду Кейрос, Ревазов, Гузина.

«Зенит»: Латышонок, Вега, Адамов, Сантос, Нино, Алип, Ерохин, Глушенков, Михайлов, Кассьерра, Лусиано.

«Оренбург»

«Оренбург» после двух туров находится на третьей строчке в квартете A Кубка России. Команда смогла заработать три очка. «Оренбург» поразил ворота соперников два раза, пропустив три мяча в свои. Свой предыдущий поединок в Кубке команда выиграла. «Оренбург» одолел «Ахмат» со счетом 2:1. В первом туре «Оренбург» проиграл «Рубину» со счетом 2:0.

«Оренбург» в последних матчах смог обрести стабильность и найти свою игру. Команда не проигрывает в трех последних матчах Кубка и чемпионата России. Однако предстоящая игра сулит встречу с грозным и мотивированным соперником. Травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

«Зенит»

«Зенит» после двух матче в Кубке России возглавляет турнирную таблицу квартета A. Петербуржцы заработали максимальные шесть очков из шести. В активе команды пять забитых мяча при одном пропущенном. свой предыдущий поединок команда смогла выиграть. «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0. До того команда нанесла поражение «Ахмату» в гостях, переиграв соперника со счетом 2:1.

«Зенит» намерен завершить первый круг матчей в квартете A с максимальным количеством очков в активе. Со старта сезона у команды всего одно поражение в семи матчах Кубка России и чемпионата страны. Травмированы голкипер Богдан Москвичев и защитник Вячеслав Караваев.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча, оба в рамках Премьер Лиги и оба завершились победами «Зенита» со счётом 1:0.

За всю историю команды сыграли 12 игр. В 10 победу одержал «Зенит», 1 раз победил «Оренбург» и 1 раз случилась ничья.

