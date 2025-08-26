Жиру оценил свою результативность на старте сезона

Форвардпрокомментировал победу команды в матче 2-го тура французской Лиги 1 с(1:0).

Нападающий забил решающий гол на 91-й минуте.

«Некоторые люди начинают говорить со мной о возвращении в сборную Франции, так что я начинаю относиться к этому немного спокойнее, немного хладнокровнее. Мы склонны увлекаться в обе стороны.

Нам ещё есть куда стремиться. Нам нужна была эта победа, чтобы начать сезон. Я собираюсь и дальше быть здесь и играть роль старшего брата, что мне очень нравится. Я также человек, который любит вызов, и я знал, что вернуться сюда — значит, бросить вызов самому себе. Я знал, что меня услышат, но это только начало, будут и моменты, которые будут не такими крутыми. Но мы справимся с этим», — цитирует Жиру пресс-служба клуба.