26 августа на стадионе «Виталити»приметв матче первого раунда Кубка английской лиги. Начало игры в 21:45 мск.

«Борнмут» в этом сезоне провел два матча. «Вишни» проиграли «Ливерпулю» и обыграли «Вулверхэмптон».

У «Брентфорда» на старте было поражение от «Ноттингем Форест» и победа над «Астон Виллой».

Если говорить об очных противостояниях, то сейчас доминирует «Брентфорд». «Пчелы» не проигрывают уже 7 матчей, 5 из которых закончились их победой.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 2.38.

Букмекеры предлагают 1.73 и 4.45 на победу команд, 1.42 и 2.80 — на проход в следующий раунд.

Искусственный интеллект уверен в победе «Брентфорда» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Брентфорд» смотрите на LiveCup.Run.

