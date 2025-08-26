«Борнмут» в этом сезоне провел два матча. «Вишни» проиграли «Ливерпулю» и обыграли «Вулверхэмптон».
У «Брентфорда» на старте было поражение от «Ноттингем Форест» и победа над «Астон Виллой».
Если говорить об очных противостояниях, то сейчас доминирует «Брентфорд». «Пчелы» не проигрывают уже 7 матчей, 5 из которых закончились их победой.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 2.38.
- Букмекеры предлагают 1.73 и 4.45 на победу команд, 1.42 и 2.80 — на проход в следующий раунд.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Брентфорда» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.