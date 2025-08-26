Борнмут — Брентфорд. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 26 августа 2025 года

26 августа в 1/32 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Борнмут» и «Брентфорд». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» выдали скромный старт сезона. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Борнмут» набрал 3 очка в двух первых турах. А вот пропускает команда в среднем аккурат 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вишни» переиграли «Вулверхэмптон» (1:0).

До того команда была бита «Ливерпулем» (2:4). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Борнмут» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вишни» нынче смотрятся бледновато. Летом она понесла существенные кадровые потери.

Причем «Борнмут» традиционно неудачно противостоит «Брентфорду». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается впервые за 4 года одолеть «пчёл».

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчёлы» стартовали не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 10 строчке турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Брентфорд» в турах набрал три зачетных балла. А вот забила в них команда всего лишь 2 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Пчёлы» одолели «Астон Виллу» (1:0).

До того команда по всем статьям уступила «Ноттингем Форесту» (1:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Боруссией» М (2:2).

При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчёлы» не особенно преуспевают в плане реализации. Команда достаточно крепка, однако стабильностью не блещет.

При этом «Брентфорд» одолел «Борнмут» в 3 последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда обязана брать верх над обескровленным оппонентом.

Команда на данном этапе пока не особенно преуспевает в плане игры и результатов. «Пчёлам» явно не хватает монолитности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пчёлы» намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Борнмут» уже 4 года не обыгрывает «пчёл»

«Брентфорд» в 3 последних очных поединках переиграл «Борнмут»

Обе команды победили в минувшем туре АПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Вишни» сильны в родных стенах, и наверняка начнут поединок максимально агрессивно.

«Борнмут» способен прибавить во всех компонентах, плюс мотивирован наконец-то обыграть «пчёл».

Ставка: Победа «Борнмута» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50