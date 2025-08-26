1-й таймУдинезе — ВеронаОнлайн
    Лоренцо Лукка«Удинезе» — «Верона». Онлайн, прямая трансляция Борис ИгнатьевБорис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина Тимо ВернерИдеальные на бумаге. Топ-10 провальных трансферов, которые должны были выстрелить
    «Пчёлам» сразу придётся несладко?!

    Борнмут — Брентфорд. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 26 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Борнмут Прогнозы на Брентфорд
    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Брентфорд»
    Егор Ярмолюк
    26 августа в 1/32 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Борнмут» и «Брентфорд». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 26 Августа 2025 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 21:45 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Вишни» выдали скромный старт сезона. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Борнмут» набрал 3 очка в двух первых турах. А вот пропускает команда в среднем аккурат 2 гола за матч.

    Борнмут — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вишни» переиграли «Вулверхэмптон» (1:0).

    До того команда была бита «Ливерпулем» (2:4). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Борнмут» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Вишни» нынче смотрятся бледновато. Летом она понесла существенные кадровые потери.

    Причем «Борнмут» традиционно неудачно противостоит «Брентфорду». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается впервые за 4 года одолеть «пчёл».

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Пчёлы» стартовали не столь продуктивно. Команда на данный момент находится на 10 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Брентфорд» в турах набрал три зачетных балла. А вот забила в них команда всего лишь 2 мяча.

  • Домой на «Эмирейтс»: как «Арсенал» перехватил Эзе у «шпор»
  • «Канониры» заплатили почти £70 млн за воспитанника
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Пчёлы» одолели «Астон Виллу» (1:0).

    До того команда по всем статьям уступила «Ноттингем Форесту» (1:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Боруссией» М (2:2).

    При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пчёлы» не особенно преуспевают в плане реализации. Команда достаточно крепка, однако стабильностью не блещет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Брентфорд» одолел «Борнмут» в 3 последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда обязана брать верх над обескровленным оппонентом.

    Команда на данном этапе пока не особенно преуспевает в плане игры и результатов. «Пчёлам» явно не хватает монолитности.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пчёлы» намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Борнмут» уже 4 года не обыгрывает «пчёл»

    • «Брентфорд» в 3 последних очных поединках переиграл «Борнмут»

    • Обе команды победили в минувшем туре АПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Вишни» сильны в родных стенах, и наверняка начнут поединок максимально агрессивно.

    «Борнмут» способен прибавить во всех компонентах, плюс мотивирован наконец-то обыграть «пчёл».

    Ставка: Победа «Борнмута» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

