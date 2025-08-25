«Удинезе» — «Верона». Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 25 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Италии, в котором «Удинезе» примет «Верону». Начало игры — в 19:30 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Верона 0:0 Удинезе: Рэзван Сава, Николо Бертола, Томас Кристенсен, Умар Соле, Кингсли Эхизибуэ, Джордан Земура, Санди Ловрич, Йеспер Карлстрём, Артюр Атта, Икер Браво, Кинан Дэвис Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич, Мартин Фресе, Виктор Нельссон, Унай Нуньес, Суат Сердар, Антуан Бернед, Амин Сарр, Шейх Няьссе, Giovane Santana do Nascimento, Fallou Cham Предупреждение: Икер Браво (34')

Ход матча

45' Начался второй тайм! Команды вышли на поле

45' Перерыв в матче! Судья не добавил дополнительного времени

44' С границы штрафной Дэвис выполнил удар, который пришёлся в игрока обороны. Помощник судьи зафиксировал угловой в пользу «Удинезе»

43' Йеспер Карлстром из «Удинезе» выполнил подачу в штрафную площадь, однако надёжная оборона соперника выбила мяч

41' Снова дальний удар гостей! Джоване оказывается на углу штрафной с мячом, однако его попытка пробить оказывается слабой, и Сава остаётся непотревоженным

39' А вот и редкие действия «Вероны». Антуан Бернед попытался нанести удар с линии штрафной, однако мяч, следуя по высокой траектории, пролетел значительно выше ворот

37' «Удинезе» хочет результат. Кейнан Дэвис исполнил точный удар головой с линии вратарской после великолепной подачи, но вратарь совершил эффектный сейв

35' Опять он! Земура сделал передачу, однако адресата для мяча не нашлось

34' Земура не смог подстроиться под мяч! Хорошая была атака у хозяев

33' Икер Браво из «Удинезе» получил жёлтую карточку! Опасная игра ногой!

31' Линейный арбитр сигнализировал флагом — игрок «Вероны» оказался в положении вне игры

29' Санди Ловрич осуществил твёрдый отбор мяча, уронив противника

28' «Верона» в лице Нуньеса показывает неэтичную игру, действуя агрессивно против соперника. Судья Тремолада фиксирует нарушение правил

26' Джордан Земура из «Удинезе» получил мяч на границе штрафной площади, прицелился и нанес точный удар под перекладину. Однако Лоренцо Монтипо был готов к такому развитию событий и отразил угрозу

24' Новая атака хозяев! Джордан Земура выполнил слишком мощный навес, который ушёл далеко за пределы штрафной площади

23' Лоренцо Монтипо мог оставаться спокойным — Джордан Земура из «Удинезе», получив пас от Кейнана Дэвиса, не смог точно пробить, отправив мяч значительно выше ворот

22' Атакующий потенциал «Удинезе» раскрывается через разнообразные комбинации, где особую роль играют высокие футболисты

19' В поисках «Удинезе» своего шанса! Томас Кристенсен после углового наносит удар по воротам, но защитник успевает заблокировать мяч. Судьи назначают повторный угловой в пользу хозяев

17' Унаи Нуньес из «Вероны» допустил нарушение правил, удерживая своего соперника

16' Давит «Удинезе»! Джордан Земура оказывается в выгодной позиции и наносит мощный удар с дальней дистанции. Однако Лоренцо Монтипо совершает великолепный сейв

15' Рэзван Сава грамотно прочитал ситуацию на поле, оставив Амина Сарра из «Вероны» без передачи

14' Джордан Земура попытался провести дриблинг, но защитники оперативно выбили мяч из-под его ноu

12' Санди Ловрич из «Удинезе» выполнил длинный пас вперёд, однако защитник соперника своевременно прервал передачу

11' «Удинезе» полностью контролирует игру, гости пытаются сопротивляться

8' Джоване из «Вероны» предпринял сольный проход, однако защитники соперника грамотно отреагировали и не позволили создать опасный момент

5' Николо Бертола пытается выполнить тонкий пас сквозь защиту соперника, но его передача не находит адресата среди партнёров

4' Унаи Нуньес из «Вероны» проводит жёсткий приём против Дэвиса, укладывая его на газон. Париде Тремолада фиксирует фол, так как чётко видел момент нарушения правил

2' Гости начинают активно. Штрафной удар с небольшого расстояния выглядит угрожающе, но защитник успевает прервать траекторию мяча

1' Матч начался! Команды на поле. «Удинезе» разыгрывает мяч с центра поля. Ждём красивый матч, поехали

Перед матчем

19:05: Арбитром сегодняшней встречи будет Париде Тремолада из Монцы.

19:00: Команды встретятся между собой в городе Удине на стадионе «Блуэнерджи», который вмещает в себя 25 144 болельщика.

Стартовые составы команд

«Удинезе»: Рэзван Сава, Умар Соле, Маттео Пальма, Томас Кристенсен, Джордан Земура, Йеспер Карлстрем, Артюр Атта, Занди Ловрич, Кингсли Эхизибуе, Кинан Дэвис, Икер Браво

«Верона»: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич, Дэниэл Ойегоке, Унаи Нуньес, Мартин Фрезе, Суат Сердар, Антуан Бернед, Шейх Ниасс, Fallou Cham, Жиоване, Даниэль Москера

«Удинезе»

По итогам прошлого сезона «Удинезе» занял 13-е место в Серии А. Летом клуб потерял ключевых игроков: нападающий Лоренцо Лукка перешёл в «Наполи», полузащитник Флориан Товен вернулся во Францию, а защитник Бийол уехал в АПЛ. Команда усилилась молодыми игроками, но они пока не могут заменить ушедших лидеров.

В предстоящем матче «Удинезе» столкнётся с серьёзными кадровыми проблемами. Команда недосчитается сразу нескольких ключевых футболистов: травмированные нападающий Санчес и полузащитник Эккеленкамп не смогут помочь команде на поле, а вратарь Окойе пропустит игру из-за дисквалификации. Эти потери существенно ослабляют состав и могут повлиять на итоговый результат встречи.

В рамках предсезонной подготовки «Удинезе» продемонстрировал неплохие результаты, одержав две важные победы. В матче Кубка Италии команда уверенно обыграла «Каррарезе» со счётом 2:0, где отличились Атта и Браво, продемонстрировав хороший контроль над игрой на протяжении всего матча. Кроме того, «Удинезе» успешно провёл товарищескую встречу против немецкого «Вердера», одержав победу со счётом 2:1, что свидетельствует о хорошей подготовке команды к новому сезону.

«Удинезе» подходит к старту сезона в непростом состоянии. Потеря ключевых игроков и отсутствие полноценной замены ушедшим футболистам могут сказаться на результатах команды в начале чемпионата. Однако предсезонные матчи показали, что команда способна показывать качественный футбол и добиваться побед.

«Верона»

«Верона» завершила прошлый сезон на 14-й позиции в турнирной таблице Серии А, что отражает средние результаты команды. В межсезонье коллектив столкнулся с очередными кадровыми потерями из-за финансовых трудностей — клуб покинули несколько ключевых футболистов, среди которых Коппола, Тчатчуа, Гиларди, Дуда, Давидович и опытный Лазович. Несмотря на это, руководство клуба сохранило главного тренера Паоло Дзанетти, который продолжит работу с обновлённым составом.

Предсезонная подготовка «Вероны» складывается неоднозначно. В Кубке Италии команде удалось пройти скромный «Аудас Чериньолу» лишь в серии пенальти после того, как защитник Брадарич забил единственный гол в основное время. До этого «Верона» потерпела поражение от «Санкт-Паули» со счётом 0:1 в товарищеском матче, а также сыграла вничью 2:2 с «Зюдтиролем».

К старту чемпионата команда подходит с кадровыми проблемами: полузащитник Суслов и защитник Валентини не смогут принять участие в матче из-за травм. Эти потери могут существенно повлиять на игру команды в обороне и середине поля, что особенно важно в матче против крепкого соперника.

Очные матчи

В последних матчах между «Удинезе» и «Вероной» наблюдается равная борьба. В мартовском матче 2025 года «Верона» одержала победу 1:0 благодаря голу Дуды. До этого команды сыграли вничью 0:0 в январе того же года. В сезоне 2023/24 «Верона» выиграла 1:0, а ранее команды выдали результативную ничью 3:3 в декабре 2023-го. По общей статистике у команд практически равное количество побед: 9 у «Удинезе» против 8 у «Вероны», при 11 ничьих. Разница мячей составляет 37:33 в пользу «Удинезе».

