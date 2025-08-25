«Тоттенхэм» продолжает переговоры с «Байером» по трансферу Пьеро Инкапье

сделалновое предложение по трансферу защитника

По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб хочет оформить аренду игрока с обязательством выкупа примерно за 60 миллионов евро. Эта сумма соответствует отступным, прописанным в контракте 23-летнего эквадорца.

Сам Инкапье ранее сообщил о желании покинуть «Байер». «Тоттенхэм» уже начал переговоры с игроком по личным условиям контракта, что говорит о серьезности намерений клуба по приобретению защитника.

В прошлом сезоне Пьеро Инкапье провел 45 матчей за «Байер», забив три гола и сделав две результативные передачи. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до 2029 года