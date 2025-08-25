ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Адриен РабьоИнцидент крайней жестокости. Почему «Марсель» списал Рабьо и Роу
  • 15:14
    • L’Équipe: Полузащитник «Уотфорда» ведет переговоры с «Локомотивом»
  • 14:59
    • BBC: Букайо Сака выбыл на четыре недели из-за травмы
  • 13:24
    • Между московским «Динамо» и «Алавесом» не переговоров по Маричалю
  • 12:36
    • Флориан Вирц объяснил, почему перешел в «Ливерпуль»
  • 12:31
    • Хаби Алонсо: Это была полная и очень надежная игра на выезде
    «Тоттенхэм» продолжает переговоры с «Байером» по трансферу Пьеро Инкапье

    «Тоттенхэм» сделал «Байеру» новое предложение по трансферу защитника Пьеро Инкапье.

    Пьеро Инкапье
    Пьеро Инкапье

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб хочет оформить аренду игрока с обязательством выкупа примерно за 60 миллионов евро. Эта сумма соответствует отступным, прописанным в контракте 23-летнего эквадорца.

    Сам Инкапье ранее сообщил о желании покинуть «Байер». «Тоттенхэм» уже начал переговоры с игроком по личным условиям контракта, что говорит о серьезности намерений клуба по приобретению защитника.

    В прошлом сезоне Пьеро Инкапье провел 45 матчей за «Байер», забив три гола и сделав две результативные передачи. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до 2029 года

