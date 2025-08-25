ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Борис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
  17:44
    «Матч ТВ» будет транслировать все матчи сборной России в 2025 году
  16:55
    «Спартак» сыграет против «МЛ Витебск» в товарищеской игре
  15:14
    L'Équipe: Полузащитник «Уотфорда» ведет переговоры с «Локомотивом»
  14:59
    BBC: Букайо Сака выбыл на четыре недели из-за травмы
  13:24
    Между московским «Динамо» и «Алавесом» нет переговоров по Маричалю
    «Матч ТВ» будет транслировать все матчи сборной России в 2025 году

    Футбол Сборная России Футбол России Футбол на ТВ Товарищеские матчи Сборная Катара Сборная Иордании
    Телеканал «Матч ТВ» объявил, что планирует транслировать все матчи национальной сборной в 2025 году.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Телеканал "Матч ТВ" — это дом для сборной России, в котором всегда с нетерпением ждут возвращения игр национальной команды. И мы рады, что национальная команда с удовольствием возвращается именно на наш канал и доверяет нам показ всех своих игр, которые пройдут в этом году.

    Ближайший наш соперник — сборная Иордании уже квалифицировались на чемпионат мира по футболу в 2026-м году, который, кстати, также покажет "Матч ТВ". Сборная Ирана также примет участие в турнире, а сборная Катара имеет отличные шансы туда отобраться.

    Будет интересно сравнить силу нашей команды с участниками мундиаля, особенно с учетом большого количества молодых звездочек в расширенном составе сборной, которые появились в российском футболе за последний год! », — сказал генеральный продюсер канала Александр Тащин.

    В сентябре сборная России сыграет с Иорданией (4.09) и Катара (7.09). В октябре запланированы игры с Ираном и Боливией, а в ноябре с Перу и Чили.

