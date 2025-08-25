«Матч ТВ» будет транслировать все матчи сборной России в 2025 году

Телеканалобъявил, что планирует транслировать все матчи национальной сборной в 2025 году.

«Телеканал "Матч ТВ" — это дом для сборной России, в котором всегда с нетерпением ждут возвращения игр национальной команды. И мы рады, что национальная команда с удовольствием возвращается именно на наш канал и доверяет нам показ всех своих игр, которые пройдут в этом году.

Ближайший наш соперник — сборная Иордании уже квалифицировались на чемпионат мира по футболу в 2026-м году, который, кстати, также покажет "Матч ТВ". Сборная Ирана также примет участие в турнире, а сборная Катара имеет отличные шансы туда отобраться.

Будет интересно сравнить силу нашей команды с участниками мундиаля, особенно с учетом большого количества молодых звездочек в расширенном составе сборной, которые появились в российском футболе за последний год! », — сказал генеральный продюсер канала Александр Тащин.

В сентябре сборная России сыграет с Иорданией (4.09) и Катара (7.09). В октябре запланированы игры с Ираном и Боливией, а в ноябре с Перу и Чили.