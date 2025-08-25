Источник: «Реал» повлиял на отказ «Комо» в трансфере Нико Паса

Руководство мадридскогопланирует вернуть полузащитникаизпо завершении сезона-2025/26.

Несмотря на предложение в 70 миллионов евро от «Тоттенхэма», итальянский клуб отказался расставаться со своим лидером, а сам футболист изъявил желание провести ещё как минимум год в Серии А.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ключевую роль в отклонении сделки сыграл «Реал», которому принадлежит 50% прав на Паса — представители мадридцев пообещали «Комо» компенсировать возможные финансовые потери от несостоявшейся продажи аргентинца в будущем.

В прошлом сезоне 20-летний полузащитник провел 35 матчей за «Комо», отметился шестью голами и девятью результативными передачами.