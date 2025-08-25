ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Адриен РабьоИнцидент крайней жестокости. Почему «Марсель» списал Рабьо и Роу
  • 08:15
    • Медведев в пяти сетах проиграл Бонзи на старте US Open 2025
  • 07:30
    • Сафонов собирается провести полный сезон в «ПСЖ»
  • 08:03
    • Блинкова разгромила Стародубцеву в первом раунде Открытого чемпионата США
  • 00:44
    • Дзюба — о судействе в матче ЦСКА — «Акрон»: Пенальти какие‑то легковесные
  • 00:25
    • «Реал» крупно победил «Овьедо», Мбаппе оформил дубль
    Все новости спорта

    Источник: «Реал» повлиял на отказ «Комо» в трансфере Нико Паса

    Футбол Испании Ла Лига Реал Мадрид Футбол Италии Серия A Комо Футбол Англии АПЛ Тоттенхэм Трансферы
    Руководство мадридского «Реала» планирует вернуть полузащитника Нико Паса из «Комо» по завершении сезона-2025/26.

    Нико Пас
    Нико Пас

    Несмотря на предложение в 70 миллионов евро от «Тоттенхэма», итальянский клуб отказался расставаться со своим лидером, а сам футболист изъявил желание провести ещё как минимум год в Серии А.

    Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ключевую роль в отклонении сделки сыграл «Реал», которому принадлежит 50% прав на Паса — представители мадридцев пообещали «Комо» компенсировать возможные финансовые потери от несостоявшейся продажи аргентинца в будущем.

    В прошлом сезоне 20-летний полузащитник провел 35 матчей за «Комо», отметился шестью голами и девятью результативными передачами.

    3.71
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Пафос — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Паркс — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Касаткина — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пареха
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
