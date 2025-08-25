1-й таймНьюкасл — ЛиверпульОнлайн
    Эдди Хау«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:30
    • «Ротор» разгромил «Торпедо» в матче Первой лиги
  • 21:17
    • Глебов и Раков попали в расширенный состав молодежной сборной России на товарищеские матчи
  • 20:36
    • Дубль Бровкина помог «Ак Барсу» обыграть СКА
  • 19:21
    • The Athletic: Родриго твердо намерен покинуть «Реал»
  • 18:56
    • «Урал» разгромил «Волгу» в матче Первой лиги
    «Интер» — «Торино»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    25 августа в Милане «Интер» примет «Торино» в заключительном поединке первого тура чемпионата Италии. Начало игры в 21:45 мск.

    Гегемония миланцев в этой паре на протяжении не одного сезона. В последний раз «Торино» побеждал «Интер» в 2019 году. С тех пор туринцы добились только одной ничьи, в остальных случаях «нерадзурри» праздновали победу.

    «Интер» не заинтересован в сенсации. Он намерен набрать 3 очка на старте сезона. Удастся ли «Торино» сломать планы хозяев?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают на победу «Интера» 1.37, на победу «Торино» — 8.75.

    • Эксперты LiveSport предсказывают «Интеру» уверенную победу на старте сезона.

    • Искусственный интеллект также ожидает победу «Интера», его прогноз — 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Рекомендуем букмекеров
    
    
