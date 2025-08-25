Гегемония миланцев в этой паре на протяжении не одного сезона. В последний раз «Торино» побеждал «Интер» в 2019 году. С тех пор туринцы добились только одной ничьи, в остальных случаях «нерадзурри» праздновали победу.
«Интер» не заинтересован в сенсации. Он намерен набрать 3 очка на старте сезона. Удастся ли «Торино» сломать планы хозяев?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают на победу «Интера» 1.37, на победу «Торино» — 8.75.
- Эксперты LiveSport предсказывают «Интеру» уверенную победу на старте сезона.
- Искусственный интеллект также ожидает победу «Интера», его прогноз — 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.