25 августа в Миланеприметв заключительном поединке первого тура чемпионата Италии. Начало игры в 21:45 мск.

Гегемония миланцев в этой паре на протяжении не одного сезона. В последний раз «Торино» побеждал «Интер» в 2019 году. С тех пор туринцы добились только одной ничьи, в остальных случаях «нерадзурри» праздновали победу.

«Интер» не заинтересован в сенсации. Он намерен набрать 3 очка на старте сезона. Удастся ли «Торино» сломать планы хозяев?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают на победу «Интера» 1.37, на победу «Торино» — 8.75.

Эксперты LiveSport предсказывают «Интеру» уверенную победу на старте сезона.

Искусственный интеллект также ожидает победу «Интера», его прогноз — 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.

