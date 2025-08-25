Интер — Торино: прогноз на матч Серии А и ставка за 2.14

25 августа в 1-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Интер» и «Торино». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: миланский коллектив в прошлом сезоне был близок к завоеванию очередного скудетто, но оступился в последних турах.

«Интер» по итогам Серии А набрал 81 очко, уступив один балл ставшему чемпионом «Наполи».

За 38 игр «нерадзурри» смогли 79 раз поразить ворота соперника и 35 раза пропустили в свои.

Последние матчи: на прошлой неделе «нерадзурри» одержали победу в товарищеском матче над «Олимпиакосом» (2:0).

В остальных «товарках» «Интер» оказался сильнее «Монцы» (2:2, 5:3 по пенальти) и «Монако» (2:1).

До этого же подопечные Кристиана Киву выступили в Клубном чемпионате мира, где вышли из группы, но сенсационно проиграли на стадии 1/8 финала «Флуминенсе» (0:2).

Не сыграют: травмирован Джузеппе Престиа.

Состояние команды: летом руководство клуба после ухода Симоне Индзаги в «Аль-Хиляль» назначил на должность главного тренера своего бывшего игрока в лице Кристиану Киву. Румын неплохо проработал с «Пармой», которую спас от вылета, но сейчас у молодого специалиста иные задачи.

Вряд ли стоит ожидать борьбу за титул от «Интера» в первый сезон Киву, но основная часть ключевых игроков остались в клубе и вполне могут зацепиться миланцы за место в Лиге чемпионов

«Парма»

Турнирное положение: «граната» на протяжении всего сезона занимали место в середине таблицы, обезопасив себя от борьбы за выживание, но за еврокубки тоже было тяжко зацепиться.

За 38 туров «быки» смогли набрать лишь 44 балла и финишировали на 11-й строчке в турнирной таблице.

Туринцы за это время смогли забить 39 мяча, а пропустили 45.

Последние матчи: на прошлой неделе «быки» победили «Модену» (1:0) в Кубке Италии.

До этого в последних трех товарищеских матчах туринцы уступили «Валенсии» (0:3) и дважды «Монако» (дважды по 1:3).

Не сыграют: не смогут выйти на поле Алиу Нджи и Заннетос Савва.

Состояние команды: летом у «Торино» также сменился тренер — вместо Паоло Ваноли команду возглавил экс-тренер «Лацио» Марко Барони. При нем римляне показывали вполне симпатичный футбол, но в еврокубки попасть не смогли.

Ожидаемо, что «быки» как и годом ранее будут в середине турнирной таблице без особых претензий на еврокубковые места.

Статистика для ставок

«Интер» одержал 4 победы в 5 последних встречах

«Торино» не выиграл ни одной из пяти последних встреч в Серии А

«Интер» неизменно обыгрывает «Торино» в последних шести очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.90, а победа «Торино» — в 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.13.

Прогноз: по последним матчам игра «Интера» смотрится куда убедительнее, да и «граната» не являются неудобными оппонентами для «нерадзурри», которые могут одержать уверенную победу на старте турнира

Ставка: Победа «Интера» с форой -1,5 за 2.14.

Прогноз: «Торино» может вполне забить гол престижа, но на большее гостей не хватит.

Ставка: «Торино» забьет 1 гол за 2.41.