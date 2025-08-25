ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Смит празднует гол«Санкт-Паули» сотворил камбек против «Боруссии»: шесть голов в безумном матче на «Миллернторе» Футболисты Кремонезе празднуют победу«Милан» обескуражен: «Кремонезе» сотворил сенсацию на «Сан-Сиро» Де Брёйне, Мактоминей и Ангисса празднуют голДе Брёйне дебютирует с голом, Мактоминей снова решает: «Наполи» переехал «Сассуоло»
  • 00:35
    • «Барселона» вырвала победу у «Леванте», Торрес сделал дубль
  • 23:45
    • «Кремонезе» на чужом поле одолел «Милан»
  • 23:42
    • «Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче Серии А
  • 22:51
    • «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры
  • 21:38
    • «Боруссия» Д и «Санкт-Паули» сыграли вничью в матче Бундеслиги
  • 21:27
    • Дубль Дьекереша помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    «Интер» уверенно начнет сезон?

    Интер — Торино: прогноз на матч Серии А и ставка за 2.14

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Торино»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лаутаро Мартинес
    25 августа в 1-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Интер» и «Торино». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 25 Августа 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 21:45 Торино

    Торино

  • Турин
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: миланский коллектив в прошлом сезоне был близок к завоеванию очередного скудетто, но оступился в последних турах.

    «Интер» по итогам Серии А набрал 81 очко, уступив один балл ставшему чемпионом «Наполи».

    Интер — Торино: коэффициенты букмекеров

    За 38 игр «нерадзурри» смогли 79 раз поразить ворота соперника и 35 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: на прошлой неделе «нерадзурри» одержали победу в товарищеском матче над «Олимпиакосом» (2:0).

    В остальных «товарках» «Интер» оказался сильнее «Монцы» (2:2, 5:3 по пенальти) и «Монако» (2:1).

    Календарь и таблица Серии А

    До этого же подопечные Кристиана Киву выступили в Клубном чемпионате мира, где вышли из группы, но сенсационно проиграли на стадии 1/8 финала «Флуминенсе» (0:2).

    Не сыграют: травмирован Джузеппе Престиа.

    Состояние команды: летом руководство клуба после ухода Симоне Индзаги в «Аль-Хиляль» назначил на должность главного тренера своего бывшего игрока в лице Кристиану Киву. Румын неплохо проработал с «Пармой», которую спас от вылета, но сейчас у молодого специалиста иные задачи.

    Вряд ли стоит ожидать борьбу за титул от «Интера» в первый сезон Киву, но основная часть ключевых игроков остались в клубе и вполне могут зацепиться миланцы за место в Лиге чемпионов

    «Парма»

    Турнирное положение: «граната» на протяжении всего сезона занимали место в середине таблицы, обезопасив себя от борьбы за выживание, но за еврокубки тоже было тяжко зацепиться.

    За 38 туров «быки» смогли набрать лишь 44 балла и финишировали на 11-й строчке в турнирной таблице.

  • Серия A возвращается: хаос, скандалы и новые герои итальянского футбола
  • Лето подарило Италии больше сюжетов, чем целый чемпионат
  • 22/08/2025

    • Туринцы за это время смогли забить 39 мяча, а пропустили 45.

    Последние матчи: на прошлой неделе «быки» победили «Модену» (1:0) в Кубке Италии.

    До этого в последних трех товарищеских матчах туринцы уступили «Валенсии» (0:3) и дважды «Монако» (дважды по 1:3).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле Алиу Нджи и Заннетос Савва.

    Состояние команды: летом у «Торино» также сменился тренер — вместо Паоло Ваноли команду возглавил экс-тренер «Лацио» Марко Барони. При нем римляне показывали вполне симпатичный футбол, но в еврокубки попасть не смогли.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Ожидаемо, что «быки» как и годом ранее будут в середине турнирной таблице без особых претензий на еврокубковые места.

    Статистика для ставок

    • «Интер» одержал 4 победы в 5 последних встречах

    • «Торино» не выиграл ни одной из пяти последних встреч в Серии А

    • «Интер» неизменно обыгрывает «Торино» в последних шести очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.90, а победа «Торино» — в 7.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.13.

    Прогноз: по последним матчам игра «Интера» смотрится куда убедительнее, да и «граната» не являются неудобными оппонентами для «нерадзурри», которые могут одержать уверенную победу на старте турнира

    Ставка: Победа «Интера» с форой -1,5 за 2.14.

    Прогноз: «Торино» может вполне забить гол престижа, но на большее гостей не хватит.

    Ставка: «Торино» забьет 1 гол за 2.41.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Лорьян — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Майнц — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Кесслер — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шевченко — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меншик — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Парризас-Диас — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бронцетти — Валентова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Радукану — Сибахара
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Интер — Торино: прогноз и ставка за 2.14, статистика, коэффициенты матча 25.08.202521:45. «Интер» уверенно начнет сезон?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры