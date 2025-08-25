Ади Хюттер: Мне не понравилась игра с «Лиллем»

Ади Хюттер Фото: globallookpress.com
«Мы недовольны, это точно, это поражение нас разочаровало. Я видел два разных тайма. Думаю, в первом тайме мы были более динамичны, у нас было три очень хороших момента, их нужно реализовывать, особенно когда играешь в Лилле.
Во втором тайме мы постепенно потеряли контроль над мячом, наша игра меня не порадовала. Очень обидно пропустить гол в компенсированное время, но "Лилль" в итоге заслужил победу», — сказал австрийский специалист официальному сайту монегасков.
Решающий мяч в этом матче забил в компенсированное время Оливье Жиру. После двух туров у «Монако» три очка.
В следующем туре монегаски сыграют дома со «Страсбургом» 31 августа.