Ади Хюттер: Мне не понравилась игра с «Лиллем»

Главный тренер «Монако»подвел итоги матча второго тура Лиги 1, в котором его команда уступила на выезде «Лиллю» со счетом 0:1.

«Мы недовольны, это точно, это поражение нас разочаровало. Я видел два разных тайма. Думаю, в первом тайме мы были более динамичны, у нас было три очень хороших момента, их нужно реализовывать, особенно когда играешь в Лилле.

Во втором тайме мы постепенно потеряли контроль над мячом, наша игра меня не порадовала. Очень обидно пропустить гол в компенсированное время, но "Лилль" в итоге заслужил победу», — сказал австрийский специалист официальному сайту монегасков.

Решающий мяч в этом матче забил в компенсированное время Оливье Жиру. После двух туров у «Монако» три очка.

В следующем туре монегаски сыграют дома со «Страсбургом» 31 августа.