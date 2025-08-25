ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Борис ИгнатьевБорис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
  • 17:44
    • «Матч ТВ» будет транслировать все матчи сборной России в 2025 году
  • 16:55
    • «Спартак» сыграет против «МЛ Витебск» в товарищеской игре
  • 15:14
    • L’Équipe: Полузащитник «Уотфорда» ведет переговоры с «Локомотивом»
  • 14:59
    • BBC: Букайо Сака выбыл на четыре недели из-за травмы
  • 13:24
    • Между московским «Динамо» и «Алавесом» нет переговоров по Маричалю
    Все новости спорта

    Ади Хюттер: Мне не понравилась игра с «Лиллем»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лилль Монако
    Главный тренер «Монако» Ади Хюттер подвел итоги матча второго тура Лиги 1, в котором его команда уступила на выезде «Лиллю» со счетом 0:1.

    Ади Хюттер
    Ади Хюттер

    «Мы недовольны, это точно, это поражение нас разочаровало. Я видел два разных тайма. Думаю, в первом тайме мы были более динамичны, у нас было три очень хороших момента, их нужно реализовывать, особенно когда играешь в Лилле.

  • Жиру снова забивает победный! «Лилль» вырвал победу у «Монако» на последней минуте
  • Головин пока что без результативных действий
  • Сегодня

    • Во втором тайме мы постепенно потеряли контроль над мячом, наша игра меня не порадовала. Очень обидно пропустить гол в компенсированное время, но "Лилль" в итоге заслужил победу», — сказал австрийский специалист официальному сайту монегасков.

    Решающий мяч в этом матче забил в компенсированное время Оливье Жиру. После двух туров у «Монако» три очка.

    В следующем туре монегаски сыграют дома со «Страсбургом» 31 августа.

