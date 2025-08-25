Жиру снова забивает победный! «Лилль» вырвал победу у «Монако» на последней минуте

Оливье Жиру в 38 лет продолжает влетать в заголовки. В концовке напряжённого матча со «Монако» он забил единственный мяч, подарив «Лиллю» победу 1:0 и первую победу в новом сезоне Лиги 1.

Футбол. Франция. Лига 1 Лилль — Монако 1:0 Голы: 1:0 Оливье Жиру (90 + 1'), 2:0 Риккардо Маркицца (28') Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Алешандро Рибейро, Ромен Перро, Бенжамен Андре, Айюб Буадди, Хакон-Арнар Харальдссон, Оливье Жиру, Фелиш Коррея (Набиль Бенталеб, 81'), Nathan Ngoy, Ngal'ayel Mukau (Матиас Фернандес, 60') Монако: Лукаш Градецки, Каю Энрике (Кассум Уаттара, 85'), Кристиан Мависса, Эрик Дайер, Джордан Тезе (Вандерсон, 74'), Александр Головин (Элисс Бен-Сегир, 74'), Магнес Аклиуше, Денис Закария, Фоларин Балогун, Такуми Минамино (Мика Биерет, 74'), Ламин Камара Предупреждения: Bruno Genesio (84'), Набиль Бенталеб (86'), Ламин Камара (87'), Кристиан Мависса (90 + 7'), Justin Kumi (72')

С самого начала «Монако» обозначил свой план: высокий прессинг и максимальная активность на флангах. Кайо Энрике несколько раз находил Манеса Аклиуша, но тот либо пробивал прямо во вратаря Беркe Озера, либо промахивался. Самый явный шанс возник после ошибки защитников «Лилля», когда Александр Головин вывел всё того же Аклиуша один на один, но Озер вновь спас хозяев.

«Лилль» отвечал редкими выпадaми. Хакон Харальдссон после заброса Нгоя вышел на ударную позицию, но пробил мимо. В целом же первая половина прошла под диктовку гостей, которые создавали моменты, но не находили точности.

Александр Головин с мячом gettyimages.com

Стычки, травмы и вязкая игра во втором тайме

После перерыва игра стала более нервной и фрагментарной. «Монако» жёстко шёл в отбор, и на 55-й минуте Нгалайел Мукау не смог продолжить матч после столкновения с Энрике — его унесли на носилках.

Это стало переломным моментом: трибуны оживились, и «Лилль» наконец стал действовать смелее. Аюб Буадди зарядил с дальней дистанции, и лишь реакция защитника «Монако» спасла гостей от пропущенного гола. Жиру тоже упустил момент — в падении пробил мимо ворот после прострела Фелиша Коррейи.

Жиру и Головин борются за мяч gettyimages.com

Но по-настоящему опасные моменты так и не складывались ни у одних, ни у других. Казалось, что игра медленно, но очень уверенно катится к нулевой ничьей.

Жиру спасает матч

На 91-й минуте всё решил один эпизод. Вышедший на замену Матиас Фернандес-Пардо прорвался по флангу и нашёл Жиру в центре штрафной. Ветеран при приёме развернулся, оценил позицию вратаря и мощно вонзил мяч в сетку. Это был первый и единственный удар «Лилля» в створ за весь матч — и он стал победным.

Через пару минут «догам» представился шанс закрепить успех: всё тот же Фернандес-Пардо заработал пенальти. К точке подошёл Жиру, но на этот раз опыт подвёл — мяч улетел выше перекладины. Ну или Оливье хотел оставить победным свой мяч с игры. Как говорится, чтобы обиднее было.

Оливье Жиру gettyimages.com

А в самом конце «Монако» упустил шанс сравнять: Мика Биерет пробил в падении, но не попал в створ.

Что дальше?

Для Жиру это был не только 350-й гол в профессиональной карьере, но и очередное напоминание: его инстинкт убийцы никуда не делся. Пришедший на смену Джонатану Дэвиду, который теперь играет за «Ювентус», француз сразу стал ключевой фигурой.

«Лилль» получил первую победу в сезоне и важный заряд уверенности перед стартом в Европе. «Монако» же показал неплохую организацию, но снова столкнулся с проблемой реализации моментов — Балогун и Аклиуш упустили всё, что можно. А Александру Головину не хватало эгоизма в атаке, хоть он и создавал неплохие моменты для партнёров.

Календарь и таблица Лиги 1

«Лилль» благодаря победе поднялся в верхнюю часть таблицы и теперь готовится к матчу с «Лорьяном». «Монако», потеряв очки во втором туре подряд, попытается реабилитироваться в игре против «Страсбура» — прямого конкурента в борьбе за еврозону.