«Пэлас» и «Форест» зарубились на «Селхерст Парк»: вторая ничья для обладателей Суперкубка

В Южном Лондоне этот вечер ощущался особенным. С момента, когда УЕФА лишил «Пэлас» места в Лиге Европы из-за правил владения клубами, отдав путёвку «Форесту», между клубами тянется настоящая вражда. На «Селхерсте» это чувствовалось каждой секундой: баннеры, жёсткие кричалки в адрес владельца «Фореста» Евангелоса Маринакиса и бесконечный гул с трибун.
Игроки вышли под массивный тифо с изображением капитана Джоэла Уорда и кубка Англии — напоминание, что «Пэлас» теперь команда с трофеем, а значит и с требованиями.
Сарр берёт на себя роль лидера
Для хозяев это был первый матч после ухода Эберечи Эзе в «Арсенал». Вопрос «кто заменит? » повисал в воздухе. Исмаила Сарр попытался дать ответ. Сенегалец выглядел остро с первых минут: резал фланг, искал пространство и постоянно искал Жан-Филиппа Матета.
На 37-й минуте именно Сарр открыл счёт — удар в касание после подачи Даниэля Муньоса оставил Матса Селса без шансов. Болельщики взорвались, а на скамейке Гласнер облегчённо выдохнул: жизнь после Эзе всё-таки существует.
Почти сразу «Пэлас» мог удвоить преимущество: Марк Гехи выиграл воздух после стандарта, но его удар головой угодил в штангу. На перерыв хозяева ушли с преимуществом, а трибуны напоминали скорее вулкан, чем английский стадион.
«Форест» отвечает в стиле Нуну
Гости долго искали себя: первые 45 минут они не нанесли ни одного удара в створ. Но во втором тайме сказалась их главная сила — быстрый переход из обороны в атаку.
На 57-й минуте Дан Ндойе протянул мяч сквозь полполя и вырезал передачу вразрез. Каллум Хадсон-Одои, словно в лучшие дни в «Челси», убежал от опеки и пробил в ближний угол. Дин Хендерсон коснулся, но не спас — 1:1.
Это был всего лишь первый точный удар «Фореста», но он оказался результативным.
После гола игра раскрылась. У «Пэлас» мог выстрелить Уилл Хьюз, но пробил рядом со штангой. У гостей — вышедший на замену Игор Жезус, который в добавленное время попал в стойку ворот.
Пожалуй, самый символичный момент: Жезус — игрок из сети клубов Джона Текстора, того самого владельца, из-за которого УЕФА снял «Пэлас» с Лиги Европы. Если бы он забил, сюжет стал бы совсем ироничным.
Фоном — проблемы тренеров
У «Пэлас» Гласнер работает без глубины состава: на скамейке два вратаря и юниоры. Заменить Эзе пока некем — клубу остро нужны новые игроки. А у «Фореста» другие заботы: будущее Нуну Эшпириту Санту под вопросом. Конфликт с владельцем Маринакисом и новые слухи о его уходе висят в воздухе. Сам тренер уверяет, что хочет остаться, но фанаты уже нервничают.
1:1 — результат, который устроил «Форест» и разочаровал «Пэлас». Хозяева вновь показали, что умеют играть агрессивно, но не дожимают соперника. Гости же взяли своё за счёт индивидуального класса и сохранили очки в непростой битве.