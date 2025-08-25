«Пэлас» и «Форест» зарубились на «Селхерст Парк»: вторая ничья для обладателей Суперкубка

Фанатская вражда, баннеры против УЕФА, споры вокруг тренеров — матч «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» стал больше, чем просто тур АПЛ. На поле всё закончилось 1:1, но сюжет получился куда объёмнее.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Ноттингем Форест 1:1 Голы: 1:0 Исмаила Сарр (37'), 1:1 Каллум Хадсон-Одои (57'), 3:0 Вито ван Кроой (78') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон (Хефферсон Лерма, 82'), Уилл Хьюз, Джастин Девенни (Ромен Эссе, 66'), Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 88') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Никола Миленкович, Мурилло, Морган Гиббз-Уайт (Омари Хатчинсон, 81'), Каллум Хадсон-Одои (Джеймс Макати, 72'), Эллиот Андерсон, Ибраим Сангаре (Райан Йейтс, 88'), Ола Эйна, Крис Вуд (Игор Жезус, 88'), Дан Ндой (Арно Калимуэндо, 71') Предупреждения: Максанс Лакруа (14'), Матц Зельс (53'), Тайрик Митчелл (54'), Ола Эйна (68'), Уилл Хьюз (87'), Мурилло (90 + 2')

В Южном Лондоне этот вечер ощущался особенным. С момента, когда УЕФА лишил «Пэлас» места в Лиге Европы из-за правил владения клубами, отдав путёвку «Форесту», между клубами тянется настоящая вражда. На «Селхерсте» это чувствовалось каждой секундой: баннеры, жёсткие кричалки в адрес владельца «Фореста» Евангелоса Маринакиса и бесконечный гул с трибун.

Игроки вышли под массивный тифо с изображением капитана Джоэла Уорда и кубка Англии — напоминание, что «Пэлас» теперь команда с трофеем, а значит и с требованиями.

Перфоманс фанатов Кристал Пэлас globallookpress.com

Сарр берёт на себя роль лидера

Для хозяев это был первый матч после ухода Эберечи Эзе в «Арсенал». Вопрос «кто заменит? » повисал в воздухе. Исмаила Сарр попытался дать ответ. Сенегалец выглядел остро с первых минут: резал фланг, искал пространство и постоянно искал Жан-Филиппа Матета.

На 37-й минуте именно Сарр открыл счёт — удар в касание после подачи Даниэля Муньоса оставил Матса Селса без шансов. Болельщики взорвались, а на скамейке Гласнер облегчённо выдохнул: жизнь после Эзе всё-таки существует.

Исмаила Сарр празднует гол globallookpress.com

Почти сразу «Пэлас» мог удвоить преимущество: Марк Гехи выиграл воздух после стандарта, но его удар головой угодил в штангу. На перерыв хозяева ушли с преимуществом, а трибуны напоминали скорее вулкан, чем английский стадион.

«Форест» отвечает в стиле Нуну

Гости долго искали себя: первые 45 минут они не нанесли ни одного удара в створ. Но во втором тайме сказалась их главная сила — быстрый переход из обороны в атаку.

На 57-й минуте Дан Ндойе протянул мяч сквозь полполя и вырезал передачу вразрез. Каллум Хадсон-Одои, словно в лучшие дни в «Челси», убежал от опеки и пробил в ближний угол. Дин Хендерсон коснулся, но не спас — 1:1.

Это был всего лишь первый точный удар «Фореста», но он оказался результативным.

Гол Хадсона-Одои globallookpress.com

После гола игра раскрылась. У «Пэлас» мог выстрелить Уилл Хьюз, но пробил рядом со штангой. У гостей — вышедший на замену Игор Жезус, который в добавленное время попал в стойку ворот.

Пожалуй, самый символичный момент: Жезус — игрок из сети клубов Джона Текстора, того самого владельца, из-за которого УЕФА снял «Пэлас» с Лиги Европы. Если бы он забил, сюжет стал бы совсем ироничным.

Удар Игора Жезуса globallookpress.com

Фоном — проблемы тренеров

У «Пэлас» Гласнер работает без глубины состава: на скамейке два вратаря и юниоры. Заменить Эзе пока некем — клубу остро нужны новые игроки. А у «Фореста» другие заботы: будущее Нуну Эшпириту Санту под вопросом. Конфликт с владельцем Маринакисом и новые слухи о его уходе висят в воздухе. Сам тренер уверяет, что хочет остаться, но фанаты уже нервничают.

1:1 — результат, который устроил «Форест» и разочаровал «Пэлас». Хозяева вновь показали, что умеют играть агрессивно, но не дожимают соперника. Гости же взяли своё за счёт индивидуального класса и сохранили очки в непростой битве.