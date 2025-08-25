25 августа в Бильбаоприметв рамках поединка второго тура испанской Примеры. Встреча пройдет на «Сан-Мамес». Начало в 20:30 мск.

«Атлетик» имеет 3 очка. В первом туре «баски» устроили перестрелку с «Севильей», в которой они вышли победителями со счетом 3:2. Очередной успех наверняка поднимет команду в зону еврокубков.

«Райо» обыграл «Жирону» 3:1 и сейчас занимает 7-е место. «Пчелы» вряд ли хотят отдать свое место в первой семерке, поэтому будут стараться сегодня не уступить. При этом в последних трех матчах в Бильбао «Райо Вальекано» терпел поражение.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.69 на победу «Атлетика», 5.75 они предлагают на победу «Райо», на ничью можно поставить за 3.75.

Аналитики сайта LiveSport рассказали в своем прогнозе о том, на что можно поставить в этом матче.

Искусственный интеллект ставит на победу «Атлетика» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.