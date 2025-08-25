«Атлетик» имеет 3 очка. В первом туре «баски» устроили перестрелку с «Севильей», в которой они вышли победителями со счетом 3:2. Очередной успех наверняка поднимет команду в зону еврокубков.
«Райо» обыграл «Жирону» 3:1 и сейчас занимает 7-е место. «Пчелы» вряд ли хотят отдать свое место в первой семерке, поэтому будут стараться сегодня не уступить. При этом в последних трех матчах в Бильбао «Райо Вальекано» терпел поражение.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.69 на победу «Атлетика», 5.75 они предлагают на победу «Райо», на ничью можно поставить за 3.75.
- Аналитики сайта LiveSport рассказали в своем прогнозе о том, на что можно поставить в этом матче.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Атлетика» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.