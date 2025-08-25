Атлетик — Райо Вальекано: прогноз на Примеру и ставка за 3.60

«Атлетик» встретится с «Райо Вальекано» в матче 2-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 25 августа и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Команда из Бильбао удачно стартовала в нынешнем сезоне Примеры, после 1-го тура занимая 6-е место в таблице с 3 очками в копилке.

У «Атлетика» получился удачный прошедший сезон, команда заняла 4-е место в таблице чемпионата Испании с 70-ю очками в активе, отстав от 3-ки лидеров на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «Атлетик» обыграл «Севилью» со счетом 3:2, забив победный гол на 81-й минуте. До этого команда уступила «Арсеналу» (0:3) в Кубке Эмиратов.

Этим летом «Атлетик» провел 6 товарищеских матчей, однажды обыграл «Понферрадину» (1:0) и 5 раз проиграл. За этот отрезок команда пропустила 12 голов при 6-и забитых.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Альварес (допинг), Эгилус, Диаз и Санчет (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Атлетика» будет шанс составить конкуренцию лидерам за высокие места в нынешнем сезоне. Игра команды из Бильбао впечатляет, атакующая линия способна взламывать любого соперника.

В 1-м туре нового сезона Примеры отлично сыграл нападающий Нико Уильямс. Игрок забил гол и сделал голевую передачу в матче против «Севильи» (3:2).

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: После 1-го тура Примеры команда занимает 3-е место в таблице с 3 очками в активе. «Райо Вальекано» удачно стартовал, набрав очень важные баллы.

В прошлом сезоне команда также успешно финишировала на 8-й позиции и попала в еврокубки. Сейчас «Райо Вальекано» также выступает в квалификации Лиги конференций.

Последние матчи: В прошлом поединке отбора ЛК команда обыграла «Неман» со счетом 1:0, забив победный гол на 77-й минуте. До этого «Райо Вальекано» одолел «Жирону» (3:1).

Этим летом команда также провела 4 товарищеских матча. За этот период «Райо Вальекано» обыгрывал «Сандерленд» (3:0) и «Зволле» (5:0), сыграл вничью с «Генком» (1:1) и уступил «Вест Бромвичу» (2:3).

Не сыграет: Мумин из-за травмы.

Состояние команды: «Райо Вальекано» точно сможет дать бой «Атлетику» в предстоящем матче Примеры. К тому же, в прошедшем сезоне команда на чужом поле довольно уверенно выступала.

Стоит отметить, что в последних 4-х очных встречах «Райо Вальекано» всегда проигрывал «Атлетику». Смогут ли гости на сей раз не уступить сопернику из Бильбао? На чужом поле это будет сделать куда труднее...

Статистика для ставок

В последних 7-и встречах «Атлетик» проиграл 6 раз

«Райо Вальекано» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

В последних 4-х очных встречах «Атлетик» стабильно обыгрывал «Райо Вальекано»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетика» — 1.67, победа «Райо Вальекано» — 5.60, ничья — за 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.18 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. Оба коллектива находятся в хорошей форме.

Ставка: Ничья за 3.60.

Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.05.