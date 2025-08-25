ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эберечи ЭзеДомой на «Эмирейтс»: как «Арсенал» перехватил Эзе у «шпор» Максим ГлушенковПочему Глушенков не играет за «Зенит» и чего ожидать: возвращения в «Локо» или ссылки в Сербию? Эрик Смит празднует гол«Санкт-Паули» сотворил камбек против «Боруссии»: шесть голов в безумном матче на «Миллернторе»
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 16:29
    • Джонатан Роу перешел в «Болонью» из «Марселя»
  • 15:18
    • Арсен Захарян готов сыграть за «Реал Сосьедад»
  • 13:46
    • Сергей Первушин покинул пост главного тренера «Черноморца»
  • 13:17
    • Неймар рискует пропустить матчи сборной Бразилии
  • 11:56
    • Шнайдер войдет в топ-20 рейтинга WTA перед стартом US Open
  • 11:06
    • Доннарумма согласовал контракт с «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Райо Вальекано» продлить свою победную серию?

    Атлетик — Райо Вальекано: прогноз на Примеру и ставка за 3.60

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Райо Вальекано Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Райо Вальекано»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нико Уильямс — игрок «Атлетика»
    «Атлетик» встретится с «Райо Вальекано» в матче 2-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 25 августа и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Ла Лига 25 Августа 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 20:30 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Команда из Бильбао удачно стартовала в нынешнем сезоне Примеры, после 1-го тура занимая 6-е место в таблице с 3 очками в копилке.

    У «Атлетика» получился удачный прошедший сезон, команда заняла 4-е место в таблице чемпионата Испании с 70-ю очками в активе, отстав от 3-ки лидеров на 6 пунктов.

    Атлетик — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «Атлетик» обыграл «Севилью» со счетом 3:2, забив победный гол на 81-й минуте. До этого команда уступила «Арсеналу» (0:3) в Кубке Эмиратов.

    Этим летом «Атлетик» провел 6 товарищеских матчей, однажды обыграл «Понферрадину» (1:0) и 5 раз проиграл. За этот отрезок команда пропустила 12 голов при 6-и забитых.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Альварес (допинг), Эгилус, Диаз и Санчет (у всех — травмы).

    Состояние команды: У «Атлетика» будет шанс составить конкуренцию лидерам за высокие места в нынешнем сезоне. Игра команды из Бильбао впечатляет, атакующая линия способна взламывать любого соперника.

    В 1-м туре нового сезона Примеры отлично сыграл нападающий Нико Уильямс. Игрок забил гол и сделал голевую передачу в матче против «Севильи» (3:2).

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: После 1-го тура Примеры команда занимает 3-е место в таблице с 3 очками в активе. «Райо Вальекано» удачно стартовал, набрав очень важные баллы.

    В прошлом сезоне команда также успешно финишировала на 8-й позиции и попала в еврокубки. Сейчас «Райо Вальекано» также выступает в квалификации Лиги конференций.

  • Топ-10 сюжетных линий сезона: перестройка «Ливерпуля» и «Ман Сити», стиль «Барсы» и Гамбургское дерби
  • Ключевые темы, которые определят ход сезона в Европе
  • 22/08/2025

    • Последние матчи: В прошлом поединке отбора ЛК команда обыграла «Неман» со счетом 1:0, забив победный гол на 77-й минуте. До этого «Райо Вальекано» одолел «Жирону» (3:1).

    Этим летом команда также провела 4 товарищеских матча. За этот период «Райо Вальекано» обыгрывал «Сандерленд» (3:0) и «Зволле» (5:0), сыграл вничью с «Генком» (1:1) и уступил «Вест Бромвичу» (2:3).

    Не сыграет: Мумин из-за травмы.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Райо Вальекано» точно сможет дать бой «Атлетику» в предстоящем матче Примеры. К тому же, в прошедшем сезоне команда на чужом поле довольно уверенно выступала.

    Стоит отметить, что в последних 4-х очных встречах «Райо Вальекано» всегда проигрывал «Атлетику». Смогут ли гости на сей раз не уступить сопернику из Бильбао? На чужом поле это будет сделать куда труднее...

    Статистика для ставок

    • В последних 7-и встречах «Атлетик» проиграл 6 раз

    • «Райо Вальекано» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

    • В последних 4-х очных встречах «Атлетик» стабильно обыгрывал «Райо Вальекано»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетика» — 1.67, победа «Райо Вальекано» — 5.60, ничья — за 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.18 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. Оба коллектива находятся в хорошей форме.

    Ставка: Ничья за 3.60.

    Прогноз: В 1-м тайме команды откроют счет.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Кесслер — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меншик — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шевченко — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бронцетти — Валентова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Радукану — Сибахара
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Парризас-Диас — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Гавр — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Страсбур — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тулуза — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Боруссия М — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Атлетик — Райо Вальекано: прогноз и ставка за 3.60, статистика, коэффициенты матча 25.08.202520:30. Сможет ли «Райо Вальекано» продлить свою победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры