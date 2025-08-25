ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Хаби Алонсо: Это была полная и очень надежная игра на выезде

    Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал уверенную победу своей команды во 2-м туре Ла Лиги над «Овьедо» со счетом 3:0.

    Хаби Алонсо
    Хаби Алонсо

    «В первом тайме у нас был очень хороший темп с мячом и без него, и мы контролировали ситуацию. Иногда было тяжело, потому что "Овьедо" был закрыт, но ритм был очень хорошим. Во втором тайме, возможно, мы немного сбавили обороты. Это была полная и очень надежная игра на выезде, с отличным настроем команды как с мячом, так и без него», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

    После двух туров «Реал» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, где лидируют «Вильярреал» и «Барселона» с максимальным количеством очков.

    В следующем туре «сливочные» встретятся с «Мальоркой» на своем поле 31 августа в 22:00 по московскому времени.

