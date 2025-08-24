У «Вильярреала» впереди длинный и сложный сезон. Клуб будет играть в еврокубках, поэтому сейчас на старте Примеры хозяевам нужно набирать очки. В первом туре они так и сделали, победив дома «Реал» Овьедо.
«Жирона» провалил начало. Она уступила в домашнем поединке против «Райо Вальекано». Проблем гостям добавляют кадровые потери. Сможет ли «Жирона» справиться с этими неприятностями?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.46 на победу «Вильярреала», 4.90 на ничью, 7.00 на победу «Жироны».
- Эксперты LiveSport считают, что мы увидим немало голов. Ставки можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект прогнозирует победу «Вильярреала» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.