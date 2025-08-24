приметв матче второго тура испанской Примеры. Старт поединка в 20:30 мск.

У «Вильярреала» впереди длинный и сложный сезон. Клуб будет играть в еврокубках, поэтому сейчас на старте Примеры хозяевам нужно набирать очки. В первом туре они так и сделали, победив дома «Реал» Овьедо.

«Жирона» провалил начало. Она уступила в домашнем поединке против «Райо Вальекано». Проблем гостям добавляют кадровые потери. Сможет ли «Жирона» справиться с этими неприятностями?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.46 на победу «Вильярреала», 4.90 на ничью, 7.00 на победу «Жироны».

Эксперты LiveSport считают, что мы увидим немало голов.

Искусственный интеллект прогнозирует победу «Вильярреала» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.