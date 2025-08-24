ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эдуард Сперцян установил клубный рекорд «Краснодара» в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Краснодар
    Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян установил клубный рекорд по сумме результативных действий в Российской Премьер-Лиге.

    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    В матче 6-го тура против «Крыльев Советов» (6:0) он забил гол и сделал три ассиста, доведя свое общее количество результативных действий в чемпионате России до 72 (44 гола и 28 результативных передач) в 121 игре. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

  • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
    • 25-летний Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара». Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Он является первым центральным полузащитником в XXI веке, который забил 10 и более голов в трех сезонах РПЛ подряд.

