«Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»

В матче 6-го тура РПЛ самарскиена своем поле потерпели поражение отсо счетом 0:3.

Счет в этом матче открыл француз Гаэтан Перрен на 3-й минуте, для которого он стал первым в составе «быков».

Через 10 минут с пенальти преимущество удвоил Эдуард Сперцян.

Третий гол «Краснодара» на счету Джона Кордобы, которому ассистировал Перрен.

Также забивали Жоао Батчи на 84-й минуте, Джон Кордоба на 86-й и Никита Кривцов на 90-й.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Краснодар 0:6 Голы: 0:1 Perrin G. (3'), 0:2 Эдуард Сперцян (пенальти) (13'), 0:3 Джон Кордоба (42'), 0:4 Жуан Баши (78'), 0:5 Джон Кордоба (86'), 0:6 Никита Кривцов (90') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Доминик Ороз, Сергей Божин, Иван Лепский, Николай Рассказов (Алексей Сутормин, 46'), Фернандо Костанца (Михайло Баньяц, 46'), Кирилл Печенин (Galdames T., 68'), Сергей Бабкин, Химми Марин, Ильзат Ахметов (Максим Витюгов, 59'), Амар Рахманович (Вадим Раков, 59') Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Сергей Петров (Khmarin A., 82'), Александр Черников (Никита Кривцов, 69'), Дуглас Аугусто (Кевин Ленини, 82'), Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са (Данила Козлов, 74'), Джон Кордоба, Perrin G. (Жуан Баши, 69') Предупреждение: Михайло Баньяц (58')

После этого успеха «Краснодар» стал лидером РПЛ с 15 очками. «Крылья» пока с 8 очками идут на 8-й строчке.