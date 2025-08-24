1-й таймЦСКА — АкронОнлайн
    Матвей Лукин ЦСКА — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 16:29
    • Джонатан Роу перешел в «Болонью» из «Марселя»
  • 15:18
    • Арсен Захарян готов сыграть за «Реал Сосьедад»
  • 13:46
    • Сергей Первушин покинул пост главного тренера «Черноморца»
  • 13:17
    • Неймар рискует пропустить матчи сборной Бразилии
    «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» — «Краснодар»: счет матча 0:6, обзор голов

    В матче 6-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на своем поле потерпели поражение от «Краснодара» со счетом 0:3.

    Счет в этом матче открыл француз Гаэтан Перрен на 3-й минуте, для которого он стал первым в составе «быков».

    Через 10 минут с пенальти преимущество удвоил Эдуард Сперцян.

    Третий гол «Краснодара» на счету Джона Кордобы, которому ассистировал Перрен.

    Также забивали Жоао Батчи на 84-й минуте, Джон Кордоба на 86-й и Никита Кривцов на 90-й.

    Крылья Советов — Краснодар 0:6
    Голы: 0:1 Perrin G. (3'), 0:2 Эдуард Сперцян (пенальти) (13'), 0:3 Джон Кордоба (42'), 0:4 Жуан Баши (78'), 0:5 Джон Кордоба (86'), 0:6 Никита Кривцов (90') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Доминик Ороз, Сергей Божин, Иван Лепский, Николай Рассказов (Алексей Сутормин, 46'), Фернандо Костанца (Михайло Баньяц, 46'), Кирилл Печенин (Galdames T., 68'), Сергей Бабкин, Химми Марин, Ильзат Ахметов (Максим Витюгов, 59'), Амар Рахманович (Вадим Раков, 59') Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Сергей Петров (Khmarin A., 82'), Александр Черников (Никита Кривцов, 69'), Дуглас Аугусто (Кевин Ленини, 82'), Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са (Данила Козлов, 74'), Джон Кордоба, Perrin G. (Жуан Баши, 69') Предупреждение: Михайло Баньяц (58')

    После этого успеха «Краснодар» стал лидером РПЛ с 15 очками. «Крылья» пока с 8 очками идут на 8-й строчке.

