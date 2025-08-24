Перрен: Полностью адаптировался в «Краснодаре»

Новобранец «Краснодара»поделился своими впечатлениями от игры за клуб и сообщил, что уже комфортно себя чувствует в стане «быков».

Команда хорошо себя показала. Мы забили шесть мячей и не пропустили ни одного. Это очень хороший день для «Краснодара». Я уже адаптировался в «Краснодаре». Я готов ментально и физически. Мы уже подружились с партнерами по команде. Хочу дальше продолжать играть, побеждать и приносить пользу команде, — сказал Перрен в эфире «Матч ТВ».

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2236350_Poluzashhitnik_Perren_Ja_uzhe_polnostju_adaptirovalsa_v_Krasnodare

В 6-м туре против «Крыльев Советов» Перрен появился первый раз в старте и забил уже на 3-й минуте, позже добавив голевую передачу. По итогам матча французский полузащитник был признан лучшим игроком. Ранее он выступал за «Осер».