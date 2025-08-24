Орлов: Станкович остепенился, не истерит больше

Комментаторвысказался о победенад(2:0) в матче 6-го тура РПЛ.

«Московский "Спартак" победил "Рубин". Я, кстати, вам сказал до игры, что красно-белые, скорее всего, увезут из Казани три очка. Москвичи выглядели хорошо организованной командой. Все четко, слаженно. Выделю Барко. Он ведет игру, обретает себя. Жедсон явно пришелся ко двору. В "Спартаке" есть качественные русские футболисты — Умяров, Литвинов, Денисов. Все прибавили.

Станкович остепенился, не истерит больше. Он видит, что игра у команды пошла, успокоился. У "Спартака" есть глубина состава. Вышел на замену Солари, явно усилил, забил важный мяч», — цитирует Орлова «СЭ».

В 7-м туре РПЛ москвичи 30 августа примут «Сочи».