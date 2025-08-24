«Астон Вилла» поборется за Кристофера Нкунку

намерена усилить полузащиту в последние дни трансферного окна и рассматривает вариант приобретенияиз

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, Помимо бирмингемцев, интерес к 27-летнему футболисту проявляют мюнхенская «Бавария» и прежний клуб Нкунку — «РБ Лейпциг».

Нкунку переехал в «Челси» летом 2023 года из «Лейпцига» за 60 миллионов евро и с тех пор сыграл за лондонский клуб 62 матча во всех турнирах, забив 18 голов и отдав пять результативных передач.

В сезоне 2024/25 полузащитник провел 46 игр, отметившись 15 голами и пятью ассистами. На старте нового сезона Нкунку не попал в заявку «Челси» в двух турах АПЛ.