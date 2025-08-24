1-й таймФулхэм — Манчестер ЮнайтедОнлайн
    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
    «Кельн» вырвал победу у «Майнца» в матче Бундеслиги

    «Майнц» — «Кельн»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Майнц Кельн
    В первом туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле потерпел поражение от «Кельна» со счетом 0:1.

    Мариус Бюльтер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мариус Бюльтер

    С 60-й минуты «карнвальщики» играли в меньшинстве после удаления Поля Небеля.

    «Кельн» забил победный мяч на 90-й минуте после точного удара Мариуса Бюльтера.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — Кёльн 0:1
    Голы: 0:1 Мариус Бюльтер (90'), 2:0 Давид Мин (45 + 1'), 3:0 Виктор Йенсен (58') Майнц: Робин Центнер, Данни да Коста, Андреас Ханше-Ольсен (Штефан Белл, 65'), Филипп Мвене, Доминик Кор (Арминдо Зиб, 90'), Антони Каси (Сильван Видмер, 65'), Кайсю Сано, Надим Амири (Леннард Малоуни, 65'), Пауль Небель, Ли Джэ Сон, Бенедикт Холлербах (Нельсон Вайпер, 15') Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель, Себастьян Себулонсен (Джан-Лука Вальдшмидт, 75'), Тимо Хюберс, Мариус Бюльтер, Якуб Каминьский, Ян Тильман (Дженк Озкачар, 67'), Том Краус (Said El Mala, 68'), Kristoffer Lund Hansen, Isak Bergmann Johannesson (Флориан Кайнц, 80'), Joel Schmied Предупреждения: Кристоффер Лунн (27'), Bo Henriksen (62'), Joel Schmied (81') Удаление: Пауль Небель (60')

    В следующем туре «Кельн» примет «Фрайбург», а «Манйц» отправится в гости к «Вольфсбургу».

