«Кельн» вырвал победу у «Майнца» в матче Бундеслиги

Мариус Бюльтер Фото: globallookpress.com
С 60-й минуты «карнвальщики» играли в меньшинстве после удаления Поля Небеля.
«Кельн» забил победный мяч на 90-й минуте после точного удара Мариуса Бюльтера.
Футбол. Германия. Бундеслига
Майнц — Кёльн 0:1
Голы: 0:1 Мариус Бюльтер (90'), 2:0 Давид Мин (45 + 1'), 3:0 Виктор Йенсен (58') Майнц: Робин Центнер, Данни да Коста, Андреас Ханше-Ольсен (Штефан Белл, 65'), Филипп Мвене, Доминик Кор (Арминдо Зиб, 90'), Антони Каси (Сильван Видмер, 65'), Кайсю Сано, Надим Амири (Леннард Малоуни, 65'), Пауль Небель, Ли Джэ Сон, Бенедикт Холлербах (Нельсон Вайпер, 15') Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель, Себастьян Себулонсен (Джан-Лука Вальдшмидт, 75'), Тимо Хюберс, Мариус Бюльтер, Якуб Каминьский, Ян Тильман (Дженк Озкачар, 67'), Том Краус (Said El Mala, 68'), Kristoffer Lund Hansen, Isak Bergmann Johannesson (Флориан Кайнц, 80'), Joel Schmied Предупреждения: Кристоффер Лунн (27'), Bo Henriksen (62'), Joel Schmied (81') Удаление: Пауль Небель (60')
В следующем туре «Кельн» примет «Фрайбург», а «Манйц» отправится в гости к «Вольфсбургу».