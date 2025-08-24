После первого тура у болельщиков «Лилля» явно возникли серьезные вопросы к обороне. Хозяева не смогли удержать победу в матче против «Бреста», сыграв вничью 3:3. Клуб дважды выходил вперед по ходу встречи, но не сумел надежно отыграть в обороне.
Что касается «Монако», то он свой матч выиграл. На домашнем поле «монегаски» со счетом 3:1 разобрались с «Гавром». Чтобы не отставать от лидеров, сегодня гостям нужно побеждать.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры оценивают шансы команд такими котировками: 3.45 на победу «Лилля», 214 на победу «Монако».
- Эксперты LiveSport поделились своими мыслями по матчу в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект предсказывает крупную победу «Монако» со счетом 4:0.
