2-й таймСочи — БалтикаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Талалаев«Сочи» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:18
    • Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Лилля»
  • 20:25
    • «МЮ» упустил победу в матче с «Фулхэмом»
  • 19:26
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Акроном» в матче РПЛ
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 21:26
    • «Фиорентина» упустила победу, а «Комо» обыграл «Лацио» в Серии А
    Все новости спорта

    «Лилль» — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лилль Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    24 августа в Лиге 1 состоится матч «Лилля» против «Монако». Команды сыграют на стадионе «Пьер Моруа». Начало в 21:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После первого тура у болельщиков «Лилля» явно возникли серьезные вопросы к обороне. Хозяева не смогли удержать победу в матче против «Бреста», сыграв вничью 3:3. Клуб дважды выходил вперед по ходу встречи, но не сумел надежно отыграть в обороне.

    Что касается «Монако», то он свой матч выиграл. На домашнем поле «монегаски» со счетом 3:1 разобрались с «Гавром». Чтобы не отставать от лидеров, сегодня гостям нужно побеждать.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры оценивают шансы команд такими котировками: 3.45 на победу «Лилля», 214 на победу «Монако».

    • Эксперты LiveSport поделились своими мыслями по матчу в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект предсказывает крупную победу «Монако» со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» не испытает проблем с «Овьедо»?
  • «Овьедо» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Парма» создаст трудности «Ювентусу»?
  • «Ювентус» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лилль» и «Монако» устроят фестиваль забитых голов?
  • «Лилль» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Овьедо — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.47
  • Прогноз на матч Хачанов — Басаваредди
  • Теннис
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры