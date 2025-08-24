Лилль — Монако: прогноз на матч Лиги 1 и ставка за 2.09

24 августа во 2-м туре Лиги 1 сыграют «Лилль» и «Монако». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: после первого тура «Лилль» набрал одно очко и занимает текущее 10-е место в турнирной таблице с разницей мячей 3:3.

В минувшем сезоне «доги» заняли 5-е место в Лиге 1, набрав 60 очков за 34 встречи с разницей мячей 52:36.

Последние матчи: на прошлой неделе «доги» сыграли результативную ничью в матче 1-го тура Лиги 1 против «Бреста» — 3:3.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

До этого в товарищеских матчах «Лилль» сыграл проиграл «Вест Хэму» (1:1, 5:4 по пенальти) и обыграл «Венецию»(3:0).

Не сыграют: травмированы Марк-Орель Кайяр, Итан Мбаппе, Усман Туре и Тьягу Сантуш.

Состояние команды: «Лилль» неоднозначно провел предсезонные встречи и игровая форма команды на данном этапе сезона пока оставляет желать лучшего.

Вряд ли «доги» замахнутся на борьбу за титул, но побороться за место в Лиге чемпионов способны.

«Монако»

Турнирное положение: после первого тура монегаски с 3 очками в активе занимают текущее 2-е место в турнирной таблице с положительной разницей забитых мячей — 3:1.

В минувшем сезоне «Монако» занял 3-е место в Лиге 1, набрав 61 очко за 34 встреч с разницей мячей 63:41.

Последние матчи: на прошлой неделе «Монако» одержал уверенную победу над «Гавром» в 1-м туре Лиги 1 — 3:1.

В товарищеских матчах монегаски одержали 5 побед, 2 ничьи и одно поражение от «Интера» (1:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Монако» подошел к сезону в хорошей форме и уже успел уверенно стартовать в чемпионате страны.

Монегаски вновь будут бороться за самые высокие места в Лиге 1 по итогам сезона, но вряд ли смогут оказать какое-либо сопротивление «ПСЖ».

Статистика для ставок

«Монако» и «Лилль» забивают в девяти последних встреч

«Лилль» сыграл «на ноль» в одной из пяти последних встреч

В последней очной встрече «Лилль» победил «Монако» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.60, а победа «Лилля» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.16.

Прогноз: команды любят и умеют забивать, так что стоит ожидать весьма результативную игру

Ставка: ТБ 3 за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, «Лилль» вполне способен на своем поле победить «Монако»

СТАВКА2

Ставка: Победа «Лилля» за 3.10.