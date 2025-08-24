ПерерывЛокомотив — РостовОнлайн
    «Лилль» и «Монако» устроят фестиваль забитых голов?

    Лилль — Монако: прогноз на матч Лиги 1 и ставка за 2.09

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лилль Прогнозы на Монако Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Монако»
    Александр Головин
    24 августа во 2-м туре Лиги 1 сыграют «Лилль» и «Монако». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Монако», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Франция. Лига 1 24 Августа 2025 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 21:45 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: после первого тура «Лилль» набрал одно очко и занимает текущее 10-е место в турнирной таблице с разницей мячей 3:3.

    В минувшем сезоне «доги» заняли 5-е место в Лиге 1, набрав 60 очков за 34 встречи с разницей мячей 52:36.

    Лилль — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: на прошлой неделе «доги» сыграли результативную ничью в матче 1-го тура Лиги 1 против «Бреста» — 3:3.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    До этого в товарищеских матчах «Лилль» сыграл проиграл «Вест Хэму» (1:1, 5:4 по пенальти) и обыграл «Венецию»(3:0).

    Не сыграют: травмированы Марк-Орель Кайяр, Итан Мбаппе, Усман Туре и Тьягу Сантуш.

    Состояние команды: «Лилль» неоднозначно провел предсезонные встречи и игровая форма команды на данном этапе сезона пока оставляет желать лучшего.

    Вряд ли «доги» замахнутся на борьбу за титул, но побороться за место в Лиге чемпионов способны.

    «Монако»

    Турнирное положение: после первого тура монегаски с 3 очками в активе занимают текущее 2-е место в турнирной таблице с положительной разницей забитых мячей — 3:1.

  • «Марсель» снова погрузился в хаос: первый матч нового сезона обернулся грандиозным скандалом
  • Потасовка после унизительного поражения от «Ренна» может привести к уходу из команды сразу двух игроков
  • Вчера

    • В минувшем сезоне «Монако» занял 3-е место в Лиге 1, набрав 61 очко за 34 встреч с разницей мячей 63:41.

    Последние матчи: на прошлой неделе «Монако» одержал уверенную победу над «Гавром» в 1-м туре Лиги 1 — 3:1.

    В товарищеских матчах монегаски одержали 5 побед, 2 ничьи и одно поражение от «Интера» (1:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Монако» подошел к сезону в хорошей форме и уже успел уверенно стартовать в чемпионате страны.

    Монегаски вновь будут бороться за самые высокие места в Лиге 1 по итогам сезона, но вряд ли смогут оказать какое-либо сопротивление «ПСЖ».

    Статистика для ставок

    • «Монако» и «Лилль» забивают в девяти последних встреч

    • «Лилль» сыграл «на ноль» в одной из пяти последних встреч

    • В последней очной встрече «Лилль» победил «Монако» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.60, а победа «Лилля» — в 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.16.

    Прогноз: команды любят и умеют забивать, так что стоит ожидать весьма результативную игру

    Ставка: ТБ 3 за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, «Лилль» вполне способен на своем поле победить «Монако»

    СТАВКА2

    Ставка: Победа «Лилля» за 3.10.

