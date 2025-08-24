Кирьяков: Миранчук поможет «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Россиипрокомментировал недавний переход хавбекав стан бело-голубых из швейцарского «Сьона».

«Такой игрок, как Антон Миранчук, точно не помешает команде. А как его использовать, будет решать тренерский штаб. На старте чемпионата у "Динамо" были проблемы. В такие моменты встаёт вопрос о срочном усилении. Минус, что Антон мало играл в последнее время в "Сьоне", но Карпин его знает по выступлениям за сборную.

Если у Миранчука есть проблемы, потребуется время для его возвращения. Уровень Антона известен. Он может усилить любой клуб. Вопрос только в его мотивации и физическом состоянии», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

Сейчас Антону Миранчуку 29 лет, он воспитанник «Локомотива». Последний сезон отыграл за швейцарский «Сьон».