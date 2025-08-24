«Ювентус» — «Парма». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 24 авугста, состоится матч 1-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» примет «Парму». Начало игры — в 21:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Перед матчем

21:20: Арбитром сегодняшней встречи Маттео Марченаро из Италии.

21:15: Команды встретятся между собой в Турине на стадионе «Альянц Стадиум», который вмещает в себя 41 507 болельщиков.

Стартовые составы команд

«Парма»: Судзуки Дзион, Дель Прато Энрико, Чиркати Алессандро, Валенти Лаутаро, Лёвик Матиас, Бернабе Адриан, Кейта Мандела, Ордоньес Кристиан, Валери Эмануэле, Алмквист Понтус, Пельегрино Матео

«Ювентус»: Ди Грегорио Микеле, Гатти Федерико, Бремер Глейсон, Келли Ллойд, Калюлю Пьер, Локателли Мануэль, Тюрам Кефрен, Камбьясо Андреа, Консейсау Франсишку, Йылдыз Кенан, Дэвид Джонатан

«Ювентус»

Игор Тудор утверждён главным тренером «Ювентуса» на новый сезон. В прошлом сезоне команда заняла четвёртое место в чемпионате, набрав 70 очков и обеспечив себе участие в Лиге чемпионов. В 38 матчах «бьянконери» забили 58 голов и пропустили 35.

В предсезонной подготовке «Ювентус» продемонстрировал уверенные результаты, одержав три победы и сыграв одну встречу вничью. Туринцы обыграли «Аталанту» со счётом 2:1. В межсезонной подготовке единственной потерей в товарищеских матчах стала ничья с «Реджаной» (1:1). Помимо этого, команда приняла участие в клубном чемпионате мира, где успешно преодолела групповой этап, однако в матче 1/8 финала уступила мадридскому «Реалу» с минимальным счётом 0:1.

В летнее трансферное окно «Ювентус» провёл ряд изменений в составе. Клуб покинул полузащитник Дуглас Луис, который перешёл в «Ноттингем Форест». В то же время туринцы усилились двумя новыми игроками: в команду пришли нападающий Джонатан Дэвид и полузащитник Жоау Мариу. Однако перед стартовым матчем сезона против «Пармы» команда столкнётся с кадровыми проблемами из-за травм и других причин: не смогут принять участие вратарь Маттиа Перин, защитник Николо Савона, полузащитник Фабио Миретти, нападающий Аркадиуш Милик и защитник Хуан Кабаль.

«Ювентус» остаётся одним из главных претендентов на титул в Серии А, однако относительно небольшой опыт главного тренера может стать фактором, влияющим на итоговый результат команды. Тем не менее, состав команды остаётся достаточно сильным для борьбы за высокие места в чемпионате.

«Парма»

«Парма» завершила прошлый сезон на грани вылета, заняв 16-е место в турнирной таблице Серии А. За 38 матчей команда набрала всего 36 очков, забив 44 гола и пропустив 58 мячей. Несмотря на непростые результаты, клубу удалось сохранить место в высшем дивизионе итальянского футбола.

В межсезонье команда претерпела серьёзные изменения на тренерском мостике — пост главного тренера занял 30-летний Карлос Куэста, ранее работавший помощником Микеля Артеты в лондонском «Арсенале». Уход Кристиана Киву, перешедшего в «Интер», ознаменовал начало новой эры в клубе.

В предсезонной подготовке команда провела несколько контрольных матчей. В Кубке Италии пармезанцы одержали важную победу над «Пескарой» со счётом 2:0. В товарищеских играх результаты были неоднозначными: поражение от немецкого «Хайденхайма» (1:2) и победа над «Про Верчелли» (3:1).

К матчу против «Ювентуса» команда подходит с кадровыми потерями. Не смогут принять участие в игре Габриэль Шарнпетье, Матия Фриган, Джейкоб Ондрейка и Ботонд Балог. Их отсутствие может серьёзно повлиять на тактическую схему и общую игру команды в предстоящем поединке.

Очные матчи

Противостояние «Ювентуса» и «Пармы» отличается интересными матчами. В последней встрече 23 апреля 2025 года «Парма» сенсационно победила со счётом 1:0. Ранее «Ювентус» демонстрировал преимущество: в апреле 2021 года выиграл 3:1, в декабре 2020 года разгромил соперника 4:0, а в январе 2020 года одержал победу 2:1 В целом, статистика последних лет показывает, что «Ювентус» доминирует в этих матчах, но «Парма» способна на сюрпризы, особенно на своём поле.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.04.