«Ювентус» уверенно обыграл «Парму»

одолел(2:0) в матче 1-го тура итальянской Серии А.

В составе «старой синьоры» голы записали на свой счет Джонатан Дэвид на 60-й минуте и Душан Влахович на 84-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Парма 2:0 Голы: 1:0 Джонатан Дэвид (60'), 2:0 Душан Влахович (84') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Федерико Гатти (Жоау Мариу, 58'), Бремер, Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Андреа Камбьязо, Мануэль Локателли (Теун Коопмейнерс, 58'), Хефрен Тюрам, Шику Консейсау (Николас Гонсалес, 80'), Кенан Йылдыз (Уэстон Маккенни, 89'), Джонатан Дэвид (Душан Влахович, 80') Парма: Дзион Судзуки, Эмануэле Валери, Матиас Лёвик Фьёртофт (Науэль Эстевес, 90'), Лаутаро Валенти, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато, Кристиан Ордоньес (Оливер Сёренсен, 58'), Мандела Кейта (Милан Дюрич, 90'), Адриан Бернабе, Понтус Алмквист (Adrian Benedyczak, 80'), Матео Пельегрино Предупреждения: Федерико Гатти (14'), Igor Tudor (43'), Дзион Судзуки (56'), Оливер Сёренсен (70') Удаление: Андреа Камбьязо (84')

В следующем туре Серии А «Ювентус» сыграет против «Дженоа» 31-го августа, а «Парма» — против «Аталанты» 30-го числа.