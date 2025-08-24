«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч АПЛ

объявили стартовые составы на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

«Фулхэм»: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Угелумба, Тимоти Кастань, Сандер Берге, Саша Лукич, Райан Сессеньон, Джошуа Кинг, Алекс Айуоби, Мунис Родриго

«Манчестер Юнайтед»: Алтай Байындыр, Лени Йоро, Маттейс Де Лигт, Люк Шоу, Амад Диалло, Карлос Каземиро, Бруну Фернандеш, Патрик Доргу, Брайан Мбеумо, Матеус Кунья, Мэйсон Маунт

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.