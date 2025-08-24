Флик объяснил замену Рашфорда в игре с «Леванте»

Наставниквысказался по поводу замены форвардав перерыве матча 2-го тура испанской Ла Лиги с(3:2).

Рашфорд вышел на поле с первых минут, однако во втором тайме на поле вместо него появился испанец Даниэль Ольмо.

«У Маркуса было несколько моментов в первом тайме, он показал, что может помочь команде. Но во втором тайме нам пришлось внести коррективы, мы выпустили Рафинью на фланг. Это была необходимость. Думаю, эти замены оказалась правильными. Первый мяч после перерыва изменил ход встречи», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» после двух туров набрала шесть очков и лидирует в таблице Ла Лиги.