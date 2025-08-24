«Боруссия» М и «Гамбург» сыграли вничью в матче Бундеслиге

В первом туре немецкой Бундеслиги менхегладбахскаяне смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Хозяева владели преимуществом, создали больше моментов, но так и не смогли поразить ворота соперника.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Гамбург 0:0 Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Нико Эльведи, Фабио Кьяродия (Кевин Дикс, 77'), Лукас Улльрих (Лука Нец, 77'), Рокко Райтц, Филипп Зандер (Йенс Кастроп, 83'), Кевин Штёгер (Флориан Нойхаус, 66'), Робин Хак, Франк Онора, Харис Табакович (Суто Матино, 83') Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Джордан Торунарига, Варме Омари, Николай Ремберг, Николас Капальдо (Йонас Мефферт, 86'), Георгий Гочолеишвили (William Mikelbrencis, 86'), Даниэль Эльфадли, Рансфорд Кёнигсдёрффер (Юссуф Поульсен, 74'), Эмир Сахити (Райан Филипп, 66'), Alexander Rossing Lelesiit (Жан-Люк Домпе, 74') Предупреждения: Рокко Райтц (34'), Николас Капальдо (59'), Джозеф Скалли (85')

В следующем туре «Гамбург» примет «Санкт-Паули», а «Боруссия» М отправится в гости к «Штутгарту».